关于产后盗汗，这些事你造吗

女性在产后容易出汗，但很多人分不清自己出汗是正常的热出汗还是盗汗。提醒大家，只有辩证正确应对，才能把月子坐得更好，让身体恢复更快。

产后盗汗的原因

很多产妇之所以会产后盗汗，主要是因为在分娩时大量的气血被消耗，导致阴虚。而这很容易使宝妈生内热，在睡觉的时候阳乘阴分，导致津液外泄，引发产后盗汗。产后盗汗从中医角度上讲，实际上是一种人体阴阳失衡的表现。

如何判断是否为产后盗汗？

在宝宝出生的前几天里，宝妈们比正常人更容易出汗，这种现象很正常。但如果出汗量大持续时间长，这时候就要警惕产后盗汗。

如果宝妈在产后汗液涔涔，且持续不断，这种情况被称为“产后自汗”。如果在夜间睡梦中大量出汗，但是醒来之后不再出汗，这种情况就是“产后盗汗”。这两种情况出现在产褥期，如果新妈妈出汗量大，持续时间长，被统称为产后汗证。

产后盗汗怎么办？

1.生理性盗汗

很多宝妈产后容易出汗，实际上是身体正将多余的水分排出体外，这是正常的生理现象。一般，在产后一周之内比较容易出现这种生理性盗汗。如果是生理性盗汗，通常几天之后就会自然消失，宝妈们也不需要特别担心。

不过由于大量出汗会促使毛孔张开，新妈妈如果不注意容易受凉。提醒大家，坐月子时一定要合理使用空调，出汗要及时擦干，并注意更换衣物，保持皮肤清洁、干燥。

2.病理性盗汗

如前面所说，产后盗汗多是阴虚所致。如果宝妈是这种情况，需要及时的治疗。一般可以通过饮食调理和按摩来缓解。

在饮食方面，产妇可以多食用一些滋阴补益的食物，比如猪肚、泥鳅等，熬汤、煮粥都可以。此外，紫菜、猕猴桃等有清热利水、滋补强身的作用，宝妈可以食用。

也可以在医嘱下负一药膳，比如说羊肉和黄芪、桂圆和山药煲汤后让宝妈饮用，可以帮助宝妈们调理产后盗汗。如果效果不好，请及时就医，千万别听信偏方。

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