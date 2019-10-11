做错这几件事，小心胎儿“缺氧”

孕期时，孕妈们往往会很注意保养。但有时候不注意还是可能会不幸出现意外，尤其是在孕晚期。比如由于孕妈生活习惯不好可致胎儿“缺氧”，甚至危及其生命。

1.睡眠不足

很多孕妈喜欢熬夜，如果睡眠质量再不高，第二天很容易出现头昏眼花、精神不佳等虚弱情况。这对胎儿发育很不利，因为孕妈身体状况不好，脐带给胎儿输送营养或者氧气都不会很顺利。因此，孕期时孕妈最好尽量不要熬夜，养成好的作息习惯，给胎儿提供一个好的生长环境。

2.睡觉姿势不当

到了孕后期，孕妈如果采用仰卧的睡觉姿势，会造成子宫下垂压迫血管。这样一来，脐带传送给胎儿的氧气比较少，容易造成胎儿缺氧。因此，建议孕妈采用侧卧的姿势睡觉，以便减少胎儿窒息几率。

孕期由于体内激素分泌的改变，胸部会变得越来越大，孕妈因为不舒服而经常翻身，这会影响胎儿呼吸。因此，孕妈晚上睡觉可以穿上舒适的哺乳胸衣，让自己睡得更舒服一些。当然了，大家根据自己的个人习惯来就好。

3.运动过量

孕期适当运动很有好处，但不能任性。一些孕妈在运动时没有注意运动时间，因此很容易发生运动过量的情况。孕妈在运动期间，血液循环加快，心跳加快，这会影响身体给胎儿正常输送氧气。所以，孕期时，孕妈最好不要做激烈运动，运动时间控制在2小时之内。

随着怀孕月份的增加，孕妈在活动时会感觉腹部向下坠，建议穿一条孕妇高腰裤型的打底袜，可以大家运动的时候更加自如。

4.习惯姿势不妥

因为父母不在身边，好多孕妈都全靠自己，家务活什么的基本上都是自己一个人完成。如果做家务时没注意，长时间弯腰会压迫到腹部，导致胎儿缺氧。建议孕妈孕期时稍微懒一些，让准爸爸多分担，或者直接请一个钟点工，自己尽量减少弯腰等动作，这对胎儿和自己更有利。

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