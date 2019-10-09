产后第一周，你将迎来这些翻天覆地的变化！

新生宝宝出后的第一周，是其快速适应新环境的一周。和昏暗、恒温、声音模糊不清的子宫相比，外面的世界非常不一样。为什么宝宝一出生就会嚎啕大哭呢，其实也是一种不适应的表现。这时候，妈妈可以通过多拥抱宝贝、及时哺乳、对宝贝微笑等，让宝宝感受到温暖和关爱。下面就来跟大家说一说产后第一周的各种变化：

第一周宝宝常会有的四种情况

1.头型不匀称

孩子的出现会彻底改变你的第一周生活。如果是生产过程中使用了产钳的话，孩子的头部有一点点变形，这是正常的，因为他经过了产道的挤压，一般1-2周的时候，孩子的头部就会变得浑圆一些。

2.胎脂和瘀伤

如果孩子的眼睛周围或者脸部有一些胎脂的话，几天后会慢慢褪去。但如果宝宝身上有一些瘀伤，排除生产过程人工干预的可能，这往往预示着新生儿黄疸的可能性很高。一旦发现孩子的脸色开始变黄，就要及时和医生说。

3.脐带

孩子肚脐残留的脐带也需要经10-20分钟的时间脱落，慢慢脐带会变干变黑，最后就掉了。脐带脱落之前，需要每天保持它干燥和清洁，如果附近看起来红红的，有点潮，那要及时使用医用酒精消毒。每次洗澡后也要及时擦干肚脐的部位，纸尿裤的前端如果过高，可以翻一些下来折起来。

4.胎记

你可能会发现孩子身上有胎记，甚至还不止一处，一般胎记是正常的，也不需要治疗。但如果你觉得不放心，或者胎记在变化，可以带宝宝去看下儿科医生，检查一下也放心。一般新生儿屁股有些青紫色，是最常见的胎记。

第一周的喂养和睡眠

新生儿几乎一天大多数时间都在睡觉，一般2-4个小时醒一次，饿了起来吃。但是问题来了，晚上的新生儿没法睡整觉，一晚差不多要起夜5-6次，这意味着，母乳喂养的妈妈没整觉可以睡。如果是奶瓶喂养也一样，每隔2-4个小时就要喂一次。大多数宝宝每天需要8-12顿奶，差不多2-4个小时一次，甚至有时1个小时宝宝就饿了，尤其是母乳喂养的宝宝。

你放心，孩子饿了绝对会自己醒来。但是第一个礼拜，建议父母可以定个每隔3个小时的闹钟，如果孩子中途没有醒，最长不超过4小时，也必须叫醒宝宝喂食。尤其是宝宝体重比较轻，需要营养的，或者正在得黄疸，多喝母乳，会有助于退黄疸。

一般新手父母都需要一段时间，才能掌握宝宝的喂养和睡觉规律。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)