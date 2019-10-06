必看！优秀宝宝都源自这样的家庭

我们都好奇，优秀的孩子都出自于良好的家庭，而好的家庭，看起来都那么相似。如何营造关系和谐美好的家庭呢？这并不需要你拥有多富有的物质生活。和谐的家庭往往充满了关爱、安全感、沟通与联系，当然，除此之外还需要制定一些规则和惯例。营造好家庭，不妨参考以下建议哦！

情感和生理双重的安全感

强大的家庭往往会给每一位家庭成员，情感和生理双重的安全感。这意味着，你和家人在一起时，你会感觉到放松，你可以真正做自己，而不用为了成为父母眼中的“好孩子”而隐藏、压抑自己真正的情绪。所以，有害怕、神奇、兴奋、焦虑或者其他情绪，都是正常的，家人也会理解你，接受你的一切。

值得注意的是，生长在这类家庭的孩子通常会更自信，而且探索外界的能力也更强，因为他有强大的家庭给他做精神后盾，他“无所畏惧”。如果外面的世界让他感觉到害怕了，他会感受到来自家人的安慰、支持和保护。

如何给孩子创建一个充满安全感的家庭呢？小编给您支个招。

创建家庭安全感的五大方式

（1）和伴侣沟通关于孩子的生活习惯建立问题，比如每天晚上给孩子说睡前故事，这件事谁来负责。生活习惯和惯例可以加强孩子的安全感和归属感。

（2）和孩子聊聊关于情绪的问题，家里可以专门定一个时间来分享自己“高兴”或者“不高兴”的事情，比如每天晚餐时，这样做有助于孩子合理表达自己的情绪，尤其是强烈的情绪。也正好是一家人交流的好机会。比如询问孩子在学校表现怎么样，作业写了没，更关注孩子的情绪变化，或许对孩子更好。

（3）孩子情绪比较强烈时，可以采取冷处理。如果孩子发脾气或者很沮丧，你可以带他出去走一走或者放点音乐听一听，或者让孩子打电话给他的朋友聊聊。相反，你自己不能失控，对孩子大吼。

（4）如果你发现自己面对孩子时，大多数时候自己都是失控的，比如孩子一不如你意，你就批评、指责他，那么最好在此之前，先照顾好自己的情绪。毕竟你是孩子最好的榜样。

（5）其他人分享自己的情绪时，要认真聆听以示对对方的尊重。等对方说完了，你再开口，并且避免评价对方好或不好，只是分享感受。

以上这些建议可以帮助您和孩子建立更亲密的亲子关系，不妨试一试吧！

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