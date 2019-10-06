五招读懂宝贝晴雨表，孩子的身体语言你懂吗

如果你仔细观察宝宝，这会有助于你更好地理解孩子的身体语言和其他信号。这样你就可以及时对宝贝的需求做出反应，具体我们一起来看看：

宝贝常见信号和身体语言

小宝宝无法用语言表达自己想要什么，但他们绝对在用自己的方式告诉你，他/她想要什么。只是，你留意到这些信号了吗？

比如新生儿，他们哭得很多，大约3-4个月，宝宝就会开始微笑或者大笑，到5个月大时，宝宝已经会开始嘴里嘟囔和碎语不断了。除了语言，孩子们还用自己的身体来表达，例如坐立不安、扭动、用手指东西。

对于新手父母来说，给自己一段时间，就能学会分辨孩子的不同信号，比如不同的哭声，是饿了，还是尿了，还是单纯撒尿想要抱抱。其实，这就是孩子在用身体语言。

理解孩子的身体语言，及时反应

如果你从头到脚打量一下宝宝，可能你会发现，宝宝的小脚在踢动，小手在拍，脸上的表情也在时刻变化。如果光线突然变强，或者你突然拉动他的小手小脚，突然有很大的噪音，都会使得他吓一跳，你就会发现，他先是开始扭动，随之而来就是大哭。

新生儿阶段，你会发现，温柔地看着宝宝的眼睛，竟然可以让他慢慢安静下来。比如你冲着宝宝笑，对他轻声说话，哼首儿歌，他就会觉得很放松。如果你发现宝宝开始对你笑了，这时候及时回应他的微笑，可以帮助宝宝建立安全感，甚至对孩子的大脑发育也有好处，这些已经被科学研究证明了。这也有利于建立更强的亲子联系，对于孩子早期的发育也非常有利。

分辨孩子的情绪，逐渐建立好习惯

孩子的身体语言会告诉你，你是否很清醒，是否准备好玩耍了，是否感觉到不舒服，是否焦躁不安，是否饿了，现在是处于浅睡眠还是深睡眠。慢慢，爸爸妈妈就会熟悉孩子的每一种状态，所表现出来的是什么信号。比如4个月之前，宝宝浅睡眠时经常会翻白眼，有的父母以为这是什么疾病，甚至带孩子去医院。其实，这只是孩子正常的生理现象。

你怎么应对、处理孩子的情绪，会慢慢帮助宝宝建立生活习惯。比如，孩子开始表现出疲倦，犯困的信号时，揉眼睛，开始哭闹不安，你是否能及时发现，并且安抚宝宝哄他睡觉。如果大多数时候，你的应对、处理都类似，就会逐渐形成惯例，也就是孩子的习惯。比如大一点的孩子，睡前是否说故事给他听，每天是否固定的，洗完澡然后睡觉觉，这就是习惯养成的开始。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)