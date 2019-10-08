孩子进入换牙期，这些事你得知道

通常，孩子从六、七岁左右进入了替牙期。这个时候，孩子的乳牙会逐渐松动脱落，到其十二、三岁，乳牙会全部被恒牙替换。当然，会有一些个体差异，早在4岁多，或迟至七、八岁都是正常的，大家不要太担心。

1.注意口腔卫生

孩子换牙时尤其注意要口腔的卫生。比如每次吃完食物之后，最好让孩子漱漱口。以及重视早晚刷牙，特别是是在睡觉之前这一次刷牙。家长要督促孩子仔仔细细把牙齿刷干净，这样做才能保证口腔的健康，避免龋齿的发生。

2.关注孩子牙齿的发育

换牙期比较漫长，在这期间为了保证孩子牙齿的健康发育，家长最好是每隔一段时间就带孩子看牙医，呵护孩子的牙齿，如果牙齿出了问题还可以早发现、早治疗。

3.适当多吃有硬度的食物

孩子的牙齿不会一松动马上就脱落，这中间还需要等待一段时间。有的孩子牙齿脱落的等待期较短，无意间松动的牙齿就会自行脱落。但是也有的孩子牙齿松动之后，很长时间都不会脱落。这种情况下可以让孩子多吃一些有硬度或者耐嚼的食物，来刺激乳牙激加快脱落，同时还可以促进牙床、颌骨、面骨的发育。

4.及时纠正不良的口腔习惯

比如说用舌头舔牙齿，吐舌、咬舌，咬手指或咬铅笔头，睡觉的时候用嘴巴呼吸等，这些坏习惯都会导致孩子的牙齿变形，所以家长要及时帮助孩子纠正。

5.及时矫正牙齿不齐等问题

孩子恒牙如果长出之后不够整齐或者是存在一些其他的问题，家长应听从医生的建议及早治疗。一般来说，最佳的矫正时间是孩子6~12岁，22~18岁，分别是功能矫正期、固定矫正期。如果孩子前牙反颌或者其他会影响颌面发育和咬合矫正关系的牙齿错颌畸形，医生通常会建议在6~12岁甚至更早进行矫正。

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