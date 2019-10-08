防娃走失，必须进行这5项教育

防拐是社会关注的热点话题之一。不得不说的是，孩子被拐，很多时候和父母疏忽有很大的关系。在现实生活中，很多家庭不怎么重视孩子的安全教育，这才导致孩子的警惕性不强，极容易被犯罪分子拐骗。因此在平时的生活中，父母一定要对孩子做适当的教育，来尽可能避免这类事件的发生。

1.不可轻易相信陌生人

在这一方面，父母不仅要教育孩子对陌生人有一定的防备心理，自己本身也不要轻易相信陌生人，更不可以心很大将孩子交给陌生人照看。如果在迫不得已的情况下，需要委托同事朋友等接送孩子，应提前和孩子商量一个暗语，只要接送孩子的人和孩子的暗语可以对得起来，就可以让孩子安心的跟他走。

在教育孩子防备陌生人时，要告诉孩子不要和陌生人搭话，不要食用陌生人给的小零食，不能告诉陌生人家里人的信息，不要随便跟陌生人走等。

2.让孩子牢记父母的信息

比如说让孩子牢记父母的电话。如果孩子年龄较小，没有办法很快记住。这种情况下父母可以教导孩子反复拨打自己的电话，可以强化孩子的记忆。尤其在孩子记事后，要做这种训练，如此孩子便能够将父母电话牢牢记住。海英引导孩子拨打电话，以便其在遇到一些危险情况时有求助他人的意识和举动。

另外，父母还可以制作信息卡片放在孩子身上，以防孩子思绪不清时无法表达清楚父母的信息。

3.给孩子购买定位手表、智能手机

如果条件允许，可以给孩子购买定位手表、智能手机（设定定位）。这些物品可以帮助父母时时了解孩子的去向。同时，要告诉孩子不要随便将手表摘下，或随意将手机方在某处。一旦孩子丢失，大家便可借助科技找到孩子。

4.不要让孩子远离自己的视线

在外出时，父母不能只顾着做自己的事情，而忘了孩子的存在。哪怕是接电话或去洗手间，都要让孩子在自己的视线范围内，毕竟有时候一个转身，孩子就有可能消失不见。

5.孩子外出时穿显眼的衣物

家长在带孩子外出时，不妨给孩子穿上显眼的衣物，这样会很容易的从人群中找到孩子。此外，外出前要叮嘱孩子，一旦找不到父母，千万不要到处乱跑，而应站在原地不动等自己来找。

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