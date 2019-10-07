做好这些事，BB断奶后不生病

很多宝妈发现，宝宝断奶后经常生病。这是因为母乳中的抗体可以帮助宝宝提高抵抗疾病能力。但随着宝宝长大，体内抗体逐渐消失，加上又面临断奶，自身免疫系统还未建立好，很容易被病菌入侵。因此，想要断奶后少生病，宝妈要做到这几件事情，以提高他的免疫力。

1.辅食营养需全面

断奶后，宝妈要通过辅食及时给宝宝补充蛋白质、各种维生素、矿物质等营养。这样才能保证宝宝营养均衡，为生长发育提供能量，提高宝宝抵抗力。平时，宝妈可以变着花样给宝宝制作辅食，这样可以刺激宝宝的食欲，让宝宝爱上辅食。

2.保证睡眠充足

宝宝还处在生长发育阶段，自身抵抗力还没有完全建立起来。因此，宝妈要保证宝宝有充足且优质的睡眠，这样才能促进宝宝身体发育。晚上宝宝睡觉前的一两小时，要保持室内安静，这样可以让宝宝尽快进入睡眠状态。宝宝睡觉时，宝妈千万不要随意打扰，也不要开着小夜灯，以免影响宝宝睡眠质量。

3.增加宝宝的活动时间

断奶后，宝妈要适当多带宝宝去户外互动，这对提升其免疫力很有帮助。在室外活动，宝宝不仅能呼吸新鲜空气同时也能接受更多的阳光照射，能更好促进宝身体发育。所以天气好的时候，宝妈不妨带宝宝去户外走走。如果天气比较热，最好避免上午10点到下午4点，带宝宝出门前最好先做好防晒工作，以防宝宝晒伤。

4.选择合适的配方奶粉

宝宝生长发育速度快，如果不能及时补充身体所需的营养，可能造成生长发育迟缓，抵抗力下降。所以，一旦准备给宝宝断奶，宝妈要及时给他添加配方奶粉，而且建议至少吃到满1岁。

宝宝肠胃比较娇弱，宝妈在给宝宝选择奶粉时最好选择那种易消化吸收，吃完不上火的。还有，从母乳到奶粉过度期间，宝宝肯定会有些不适应，建议宝妈给宝宝选择合适的奶嘴以及奶瓶，帮助宝宝更好适应奶粉喂养。

宝宝免疫力低下容易受到外界病菌侵袭。但别担心，相信大家坚持做好上述4件事可以提高他的免疫力，让他少生病。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)