孕期产检，这些错你可别犯!

为了胎儿的发育和准妈妈的健康着想，孕期要定期做产检。不过，在产检时，很多准妈妈可能会犯一些错误。下面让我们一起来了解下。

1.不做妇科检查

很多准妈妈担心妇科检查可能会引起流产，孕期时拒绝做妇科检查。实际上，这一想法是错误的。因为常规的妇科检查不可能导致流产，而且妇科检查还能排除恶性宫颈肿瘤、生殖道感染等，保证准妈妈更顺利度过孕期。所以，建议大家听从医生建议接受妇科检查。如果不放心，可以让医生检查时动作轻柔一些。

2.孕早期不用检查

很多准妈妈们用试纸查出怀孕后认为安心养胎即可，无需去医院检查。还有的准妈妈认为怀孕的前三个月不适宜做B超，等过了三个月建档后再去检查。

然而，事实上孕早期的检查很重要，是筛选高危妊娠、降低孕产期死亡率的关键时期。医生会给准妈妈测基础血压、体重等，并了解既往病史，给予一些建议，此外还会通过B超排除宫外孕，确认胎儿是否在宫内存活。所以大家一定要重视起来，按时产检。

3.去不同的医院反复检查

有些准妈妈孕后特别紧张，有时候一个项目到多个医院反复检查，生怕检查不准。实际上，一般的项目没有必要这么做，少数项目才需要去大医院复查。

4.去大医院找名医做产检

如今，好多家庭都想给孩子最好的，连产检也要找大医院、找名医。实际上，常规产检只要到正规医院都可以做，无需特意找大医院，找名医。

5.不按时产检

有些宝妈对产检不是很重视，认为只要没有特别症状就无需做产检，所以经常该做的产检不做。事实上，产检的项目、时间都是按照科学来制定的。一旦发现问题可以及时处理。如果错过了产检时间，那么一些问题可能就无法及时发现，进而影响准妈妈和胎儿的健康。

6.B超不能多做

很多准妈妈们认为做B超有辐射，会对胎儿有影响，所以能不做就不做。实际上，B超是一种很常用的影像检查方法，不属于电离辐射，对人体并没有危害，大家完全可以放心做B超。

总之，孕期时很多准妈妈都会犯以上的一些错误。知错能改善莫大焉，了解科学事实后，希望准妈妈们别再犯了。

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