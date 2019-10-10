宝妈必看！小BB常见问题及对策

宝宝非常娇嫩，特别是出生后的前3个月，需要家长们细心呵护。这里提醒大家，以下这几个方面尤其要注意：

如何判断宝宝是吐奶还是溢奶？

1.从方式辨别：溢奶一般从宝宝的嘴角缓缓溢出，而吐奶是强有力的喷射，比较剧烈。

2.从时间辨别：溢奶常发生于宝宝出生后两个月之内，6-8月几乎不会再有此类情况；吐奶常与宝宝身体状况有关，不会随着月龄增长而缓解。

3.从量的多少辨别：与吐奶相比，溢奶的量较少，多在宝宝吃完奶时；吐奶量稍大，多发生在喂奶后，且宝宝吐奶前表情会比较痛苦。

4.从呕吐物辨别：溢奶多是新鲜的奶液，无异味；吐奶多是已结成奶块，且有异味。

如何护理宝宝的肚脐？

1.保持肚脐干燥：宝宝的肚脐若常常潮湿，容易滋生细菌，甚至有引发疾病的风险。

2.减少摩擦：宝宝的肚脐处应该减少摩擦，以免破皮发红，甚至出血。因此建议宝妈在给宝宝选择纸尿裤和衣物多用心，最好选择尺寸合适、质地柔软又透气的。为宝宝换洗时，动作应该尽量轻柔。

3.正确消毒脐带：消毒时要用一根全新的棉签蘸取75%的酒精沿一个方向轻轻涂抹，并且一根棉签不能重复使用，以免感染。

宝宝红屁屁应该如何处理？

1.勤换尿布或者尿不湿：一定要勤换，保持宝宝屁屁的清洁、干燥。

2.勤洗小屁屁：BB便便后，在换尿布时可以用清水清洗下小屁屁，然后用干净柔软的毛巾轻拍或自然风干，不要来回擦拭。

3.保持屁屁干爽：在室温合适的时候，让宝宝的屁屁暴露在阳光下，每次10分钟-20分钟为佳，一天2—3次，一般1、2天红屁屁就会有所缓解。

4.涂抹药膏：用棉签蘸取药膏轻轻在宝宝屁屁上滚动，但不能上下涂抹，以免造加重疼痛或导致脱皮。

5.及时就医：如果宝宝小屁屁出现破皮、溃烂、出血、瘙痒、渗出，或引起发烧，请及时带其就医。

宝宝该补充维生素AD还是维生素D？

这个需要结合宝宝的月龄、营养摄入、生活情况这几个方面来定。一般来说，医生会建议宝宝出生14日起开始补充维生素AD。如果宝宝添加辅食后，有挑食、偏食等坏习惯；不爱晒太阳或户外活动少，亦或雾霾天多阳光不足等情况，建议继续同补。如果宝宝平时吃深色蔬菜、水果比较多，一周吃1—2次动物肝脏，且经常晒太阳，身体发育良好，那么只补维生素D也可以。

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