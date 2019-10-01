如何挑选奶瓶，这就告诉你！

对于宝宝来说，奶瓶这一饮食工具非常重要。大家可要精心挑选哦~下面就和一起来看看如何给宝宝挑选合适的奶瓶。

首先看材质

1. 硅胶奶瓶

相对于其他材质的奶瓶而言，硅胶奶瓶比较好的一点就是它适合所有月龄段的宝宝。而且，硅胶奶瓶还具有耐热、安全耐用以及不容易摔坏等特征，也正是因为这些性能，让它成为了很多家庭的宠儿。

2. 玻璃奶瓶

玻璃奶瓶耐热、安全、易清洗、性比价高，而且不容易出现刮痕的特征，比较适合刚出生的宝宝。

3. 塑料奶瓶

塑料奶瓶轻巧、易携带。但是，各位家长要注意，塑料奶瓶也有很多种材质，在买的时候最好选择性能比较好的PP奶瓶。

注意奶瓶的形状

1. 呈圆形的奶瓶

在日常生活中，圆形的奶瓶比较适合 0～3 个月的宝宝。因为这时候的宝宝主要靠妈妈喂，正好圆形奶瓶内部比较顺滑，适合刚学会吃奶的小宝宝。

2. 弧形、直圆奶瓶

3个月左右的宝宝有很强的抓握东西的欲望，这种形状的奶瓶便于宝宝抓握。

3. 带柄的奶瓶

正常情况下，宝宝在一岁大时就可以自己拿着奶瓶喝奶了，但可能抱不稳。这个时候，不妨给他们选择这种带柄的小奶瓶。

比对奶瓶的奶嘴

1. 注意参考奶嘴的材质

一般来说，硅胶奶嘴是比较好的选择。因为硅胶奶嘴和妈妈的乳头相似，宝宝比较容易适应。

2. 挑选合适的奶嘴孔

生活中常见奶瓶的奶嘴孔有：圆孔、一嘴孔、十字孔和Y子孔等。家长在选择奶嘴孔时，要根据宝宝的月龄来选购。

留意奶瓶的容量

对于宝宝来说，奶就其全部的营养来源，所以每天的奶量要有保证。一般，新生儿每天喂 6～8 次，每次 60—90ml;2—3 个月，每天喂 6—8 次，每次 120—150ml，每天的奶量保证在 720—960ml;4—6 个月，每天喂 4—5 次，每次 180—240ml，每天的奶量保证在 720—960ml。因此，爸妈要根据宝宝的月龄来挑选合适容量的奶瓶。

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