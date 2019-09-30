小女孩头骨畸形上幼儿园被拒，总统闻讯伸援手

据英国《每日邮报》报道，俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国一名2岁小女孩因先天性头骨畸形上幼儿园时被老师拒收，让女孩妈妈非常难过。而由于家庭经济条件不富裕，他们只能等好心人资助才能给孩子做手术，让她容貌恢复正常。

女童有天生缺陷，家里无钱给她做手术

据了解，这名2岁小女孩名叫索菲亚。她有先天缺陷，头骨畸形，手指和脚趾都黏在一起。对此，妈妈施维兰娜非常心痛。但因为家里不宽裕，不能马上给孩子做手术。

医生提醒，如果孩子因先天缺陷而长期关在家里，不能和其他小朋友互动，有可能会造成体格和心智发育迟缓。

女儿上幼儿园被拒，总统伸出援手

妈妈施维兰娜表示，她和丈夫生活在一个既没暖气又没自来水的村庄，抚养女儿有点力不从心。眼看女儿该上幼儿园了，但老师却说，因为索菲亚外貌和照料方式有点特殊，所以不能让她进幼儿园学习。这让全家人非常绝望。

该国总统拉哈比洛夫得知此事后，马上令政府工作人员上门了解情况，并安排一处公房给索菲亚一家居住，让他们住在城里有最基本的生活保障。总统还表示，孩子的受教育权明显被侵害，政府将调查此事，并做出法律评估。

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