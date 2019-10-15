恶犬频伤人，自救知识一定要教给孩子！

“文明养狗”已经号召好久了，却仍然有很多铲屎官做不到。虽然狗狗是人类的朋友，但是真发起疯来，攻击力还是很强的！这不，之前在浙江杭州萧山区的朝阳银座，就发生了一起触目惊心的恶犬伤人事件。

突遇狗咬，妈妈为护女儿被咬到休克

6月30日的晚上，杨女士和妈妈带着手电筒去顶楼收衣服，刚一到顶楼，母女俩就遭到了4条没有牵绳的狗围攻。由于天黑，有一只黑色的狗难以辨认，其他三只分别是大金毛、斗牛犬和泰迪。

被4只狗围攻的杨女士和妈妈非常害怕，赶紧转身下楼，在这个过程中，杨妈妈一直护在女儿身前，将女儿推出顶楼的门，因为担心顶楼的门关不严被狗推开继续攻击，杨妈妈一直用身体抵着门，还让杨女士先走。

直到这时，杨女士才发现妈妈被斗牛犬咬伤了，伤势很重，流血很多。她赶紧向物业反映情况，并拨打了110和120，在等待的十分钟里，杨妈妈的血越流越多，止都止不住，可见伤口之深。

到医院之后，医生对杨妈妈实施了紧急处理，在回家途中，杨妈妈再次大出血，于是杨女士带着妈妈又回到了医院。杨妈妈由于失血过多已经出现了休克症状，被送进了急救室。

狗主人旁观狗咬人，拒不赔偿

令人气愤的是，当杨女士和杨妈妈被4只狗围攻的时候，狗主人就站在几米远的地方，但却并不出手阻止，只是冷眼旁观。据了解，狗主人是租住在这个小区的租客，并且咬人的狗也没有办理相关证件。事后杨女士质问狗主人为何不制止时，狗主人也只是冷冷一句“管不了”，并表示自己只愿意承担医药费，拒绝赔偿，并让杨女士尽管走司法程序。

7月1日，城管介入此事，狗主人拒不配合调查，最终还是通过房东和中介，才将咬伤人的斗牛犬带走。由于狗主人未经批准擅自养犬，违反了《杭州市限制养犬规定》，涉嫌违规养犬，被立案处理。7月2日，咬人的斗牛犬被执行注射死亡处理，并责令狗主人将其他狗迁往别处饲养，罚款了3000-5000元。

恶犬伤人，人身安全谁来保护

杨女士将自己经历发到小区群里，其他业主也大呼“可怕”“太吓人了”，也有业主表示，大人都被咬成这样，要是小孩子遇到这种情况，岂不是更危险。也有人呼吁，遛狗一定要栓绳！

虽然有规定“遛狗要栓绳”，但不少人就是我行我素，你要是指责这些铲屎官，他们往往会理直气壮地反驳你：“我家的狗很乖，不咬人。也都打过疫苗，没病。”至于别人所承担的风险，他们就一副与我无关的模样，让人气得牙痒痒。

今年4月，家住深圳的9岁男孩小宋就遇到了不拴绳的狗，还被狂追！

事情是这样的，小宋本来在等电梯回家，但是电梯门一打开，里面就是几条没拴绳的大狗。小宋本就怕狗，被这么一刺激，转身拔腿就跑，几条大狗紧随其后，也向小宋的方向冲过去了。所幸的是，小宋因为太紧张跌倒了，膝盖蹭破了皮，而紧追不舍的几只大狗来不及“刹车”，从小宋身上踏了过去，但没有发生攻击行为。

在整个过程中，狗主人始终保持淡定，仿佛事不关己。

事后，在宋爸爸的交涉下，狗主人进行了道歉，并表示会反思自己，改正自己的行为，文明养犬。提起这件事，小区的业主们仍心有余悸，倘若大狗们失控咬人，后果不堪设想……

路遇恶犬，如何自救？

不管我们如何强调文明养狗，总有一些狗主人一点都不自觉。如果我们在路上突遇恶犬，该如何自救呢？

1.避免对视

无论恶犬有没有被拴住，都不要跟它对视。如果是带着宝宝的家长，抱起自己的孩子，保持淡定，不要惊慌失措，也不要快速跑动，尽量平静地抱着孩子离开。这样恶犬就不会格外注意到你和孩子。

2.转移狗注意力

倘若恶犬已经不由分说地扑过来了，千万不要转身逃跑，也不要大声哭嚎，这些都会让恶犬以为你在求饶，从而攻击得更加凶狠。这时正确的做法是躲到围栏、栅栏后面，来不及躲的话，就随便拿起什么在手中吸引狗注意力，例如打开手机闪光灯，这样狗的注意力就转移到了你手中的物品上，也就暂时不会发动攻击了。

3.抄起棍棒就打

如果已经不幸被恶犬咬住了，立即找身边的棍棒等硬物，对准狗侧脸上耳朵和眼睛那一片大力抡过去，不要鬼鬼祟祟，一定要快、准、狠！

4.被狗咬伤要及时处理伤口

被狗咬伤后，首先要用大量的清水或肥皂水冲洗伤口，然后用医用酒精或碘酒对伤口进行消毒，最后要记得及时去正规医院接种正规的狂犬疫苗。

在这里还是要奉劝大家，文明养犬。这样不仅能让身边的人安心，也是真正爱狗的表现，遛狗不栓绳已经违反部分城市的相关规定了，情节严重的，可以没收犬只。

最后送大家一句话

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)