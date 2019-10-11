有孕后第一次产检，这些事要了解哦~

第一次产检，有些准妈妈难免会焦虑紧张。要想缓解这种情绪，就需要大家在产检前做足功课，了解产检前需要做哪些准备，以及具体的检查项目有哪些等等。下面来了解一下吧。

产检前的准备工作

1. 记好孕前最后一次月经的日期

这个时间非常重要。因为医生会根据它来确定准妈妈的预产期、胎儿的大小是否正常等。

2. 提前熟悉医院环境

准爸妈确定好要去产检的医院后，就一定要提前熟悉医院的环境。详细了解产检时各个科室的具体位置，以及产检流程。因为每个医院的产检流程都不一样，所以一定要提前问清楚。

3. 产检一定要空腹

产检时一些项目是要求准妈妈空腹，不然就会影响到检查结果。所以准妈妈产检时可以带一些吃的，在做完要求空腹的项目时，及时补充能量，以免出现低血糖等症状。

4. 穿方便穿脱的衣服

准妈妈在产检的时候要抽血、取尿、取白带，所以建议尽量穿袖口宽一点、便于操作的衣服。

5. 准备好产检的花费

因为每个医院的产检费用不一样，所以去产检时一定带足够的现金或者带好银行卡。

6.充分利用产检假

如果是职场准妈妈，就一定要提前了解你所在地方、公司关于产检假的相关规定，从而充分利用产检假。还有，产检时记得让医生开产检的证明哦~

具体的检查项目

一般来说，第一次去产检，医院都会帮助准妈妈建立“母子健康档案”，方便做后续的检查。第一次产检要做的检查包括血常规、尿常规、宫高、腹围、血压、胎心、体重等。还会排除一些常见的疾病，比如葡萄胎、流产、宫外孕等。

产检过程中的注意事项

1.在产检过程中，不要急躁。特别是测血压时，应在身体平静时进行。

2.准妈妈在留尿时最好可以留中段的清洁尿，因为这样得出的化验结果就会更真实些。

3.第一产检结束后一定要保管好病例，并且记清楚下次检查日期，按时到医院进项检查。

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