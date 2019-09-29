医院丢失受精卵，日本夫妻怒索百万赔偿

据日本《朝日新闻》报道，如今通过试管治疗不孕不育十分常见，给很多家庭带来了希望。但9月18日，日本一对不孕不育夫妇起诉了给他们治疗的医院，原因是医院弄丢了两人的受精卵冻胚。

医院弄丢受精卵，夫妻起诉索赔

9月18日，日本京都的一对夫妻起诉 “身原医院”的医疗法人“幸生会”，要求其赔偿各项损失2358万日元（约合155万人民币）。这对夫妻表示，该医院弄丢两人的受精卵冻胚，给他们带来巨大的精神痛苦。

据了解，冻胚是受精卵细胞分裂后以着床前状态冷冻起来的胚胎。一般在女性容易受孕的时期将冻胚解冻，然后植入子宫。

丢失冻胚质量最好，医院曾想隐瞒此事

据了解，这对夫妻丈夫40多岁，妻子30多岁。2017年9月，医院通知这对夫妻称，在医院保存的一个冻胚不见了。而这个冻胚是所有胚胎中最好的一个，着床成功的可能很大。尽管医院后来把剩余冻胚植入到妻子的子宫里，但都失败了。

据悉，该女子曾在身原医院做过冻胚移植手术，也成功产下第一个宝宝。丢失的冻胚原本是这对夫妇的第二胎。

事情发生后，尽管医院立即向这对夫妇道歉，但始终没有查出冻胚丢失的原因。2018年1月，医院还想让这对夫妇签署文件，要求他们不向外界透露此事，也不可起诉医院。但在赔偿金问题上，双方一直没有达成一致。

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