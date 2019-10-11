过来人都推荐的育儿神器，比爸爸好用多了~

照顾孩子是一件非常麻烦的事情，尤其是一岁以内的宝宝，更是事无巨细，如果再碰上一个不动手的爸爸，那么妈妈真的忙到心累。其实在生活中，有很多东西可以帮到妈妈，让育儿轻松一些，就比如下面这些母婴用品，比那些不靠谱的爸爸们有用多了。

1.温控电水壶

如果宝宝吃奶粉，那么温控电水壶就非常重要了。吃奶粉就要冲奶，每次都需要用开水和凉白开调水温，非常麻烦。而温控电水壶可以提前设定温度，每次水烧开后就自动降温到指定温度并且恒温，让大家冲奶无压力。此外宝宝每次便便后需要换纸尿裤，并且还要用水清洗一下以免红屁屁，而温控电水壶里容量大都比较大，恒温的水也可以拿来给宝宝洗屁屁，也超级方便哦~

2.奶粉分装盒

等到宝宝大一些，妈妈们要去上班，宝宝就可能交给老人带，而老人记性不太好，很容易忘记冲奶要放几勺奶粉，此时分装盒就登场了。妈妈们每天早晨把每顿的奶放一个格子里，这样老人冲奶的时候，只需要用对应格子的奶粉就可以了。另外带宝宝出门的时候，这种奶粉分装盒也省去了带奶粉罐子的麻烦。未来等到宝宝断奶，这些小罐子还可以存放宝宝的辅食、零食等。

3.婴儿辅食瓶

刚开始给宝宝加辅食的时候，他们很不适应勺子，辅食送到嘴边也不配合张嘴，有些甚至哭闹摇头，把辅食糊满脸。而辅食瓶就像是一个奶瓶，只不过把奶嘴换成了一个勺子，挤压瓶身的时候，辅食会流进勺子中，无需一手扶碗一手拿勺，单手即可完成喂食工作，非常方便。

4.耳温枪/额温枪

这个真的非常好用，尤其是家里是有个调皮的娃娃。传统体温计要夹在腋下好几分钟，在此期间还不能乱动，这对于宝宝们来说简直是太难了。而耳温枪/额温枪使用起来非常方便，只需要在耳道或者额头照一下，就能迅速测量出体温，有些还有发烧提醒功能。建议不管家里有没有宝宝，都常备一个。

5.注射式喂药器

如果宝宝生病了，那么难免要吃一些药，可是很多宝宝并不愿意配合，会哭闹推开和打翻勺子，此时就需要一款比较好用的喂药器。这里推荐的是注射式的喂药器，吸药方便，给宝宝喂药时更方便，只需要把喂药器伸进嘴里，然后推一下注射器，然后宝宝就会本能地吞下药液，超级方便。

6.玩具防丢链

带外出门难免要带一些安抚玩具，比如咬咬胶、安抚奶嘴等等，而宝宝在玩这些玩具的时候会不自己觉脱手，一旦掉到地就要重新冲洗，非常麻烦。而防丢链则可以把这些玩具挂在宝宝身上，即便是宝宝松手也不会担心会掉到地上弄脏了。

7.研磨碗

老一辈喂孩子的时候，习惯嚼碎了再吐出来给宝宝吃，不仅恶心还不卫生，所以现在一些妈妈会给宝宝购置一台辅食机。辅食机可以完美完成打碎食物的工作，却没法把自己清洗干净，每次做饭辅食要洗半天，非常麻烦，此时就需要研磨碗来帮忙。如果不是大面积准备食物，研磨碗就可以完成磨碎食物的工作，最关键的是清洗方便并且能随身携带，外出的时候也不用担心宝宝没东西吃了。

8.感温软头勺

宝宝的第一根勺子一定是软头勺，太硬的勺子很容易伤害到口腔，同时也可能让他排斥进食饮水。而如果软头勺还有感温功能，那么妈妈就也不需要用自己的嘴巴测温，一方面避免了烫到自己，另一方面也是避免传染口腔细菌。而这类勺子敢问原理就是超过一定温度，勺子就会变色，提醒你这个温度不适合喂给宝宝，非常贴心。

9.防撞条

孩子刚开始学走路那会难免磕磕绊绊，很容易摔倒，如果恰好撞倒桌角、床角，那么很可能碰伤。所以可以准备一些又厚又柔软的防撞条，把家具的边边角角都保护起来，这样子即便是宝宝不小心撞上去，也不会有太大的伤害。

Tips：这些东西没必要买

1.防抓伤手套

宝宝戴手套不仅非常不舒服，还影响他们的触觉发展，所以不推荐。担心宝宝经常抓伤自己，可以定期修剪他们的指甲，比手套好用多了。

2.充气游泳池

每次使用的时候都要充气防水，费时费力费水；最关键的是这玩意特别占地方，除非家里有个大房子，不然就不要买了，还是带孩子去游泳馆玩吧。

3.睡觉定型枕

你以为有枕头，孩子就会好好睡觉了？每次醒来宝宝还是会睡得七扭八歪，等你用过几次之后就会发现，还是普通的婴儿枕头好用。

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