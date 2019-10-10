别不信！孩子教养怎么样，能从ta乘公交表现看出来

每逢假期，爸爸妈妈们都要带孩子出去转一转，毕竟平常都在上班，没时间陪他们。而带娃出门难免要乘坐一些公共交通，如果恰好是个皮孩子，那么将会非常不受待见，尤其是下面这几种熊孩子行为，一不小心就上热搜~

熊孩子在公共场合的三大恶劣行为

1.孩子大吵大闹，家长不理睬

很多人在图书馆、医院等地方，还知道保持安静，但是一到公交车、地铁上就我行我素，是因为这些地方没有贴上大大的“静”吗？其实公共交通大多封闭且空间不大，反而更需要保持安静。

生活中，有很多孩子一上车就大声嚷嚷，完全不顾别人的感受，让人头疼的是一些孩子家长对此不以为意，反而觉得这是孩子活泼的表现。其实在公交交通上，还多人希望能安静的看会书或者眯一会，而孩子的吵闹却让这一切变成奢望。

2.孩子随意走动，家长不阻止

在公共交通上走来走去，不仅影响别人，还是对自己的安全不负责。地铁可能还好，而公交车经常需要起步/刹车，如果把它当成游乐场随意走动、蹦跳，那么极容易发生危险。

调皮的孩子往往坐不住，一有机会就要起来活动，即便是在行驶的公交车上。更可怕的是，一些家长不及时阻止，只是口头提醒：“宝宝注意一点，要站稳了别跌跤。”碰到这种情况，司机们只能默默祈祷，孩子不要摔倒受伤，否则家长肯定要闹起来。

3.孩子硬要座位，不给就哭

每次一上公交车，就听到广播：“……请给老弱病残孕或者抱小孩的乘客让座。”而带着孩子乘车，作为“弱”和“抱小孩的乘客”，则经常享受着被让座的待遇。但是大家不能忽略一件事情，让座这件事儿是道德情分，而不是义务法规，不让座也是OK的。

出门在外都很辛苦，谁都想在公交地铁上有个座位，偷得短暂休息。然而很多熊孩子，一上车就开始选座位，看到自己喜欢的就要坐，哪怕是已经有人坐在上面，也会找家长：“妈妈，我就要坐这里！”

其实此时家长们只需要向别人道个歉并且教育孩子，座位上的乘客大多会主动把座位让出来；然而有些家长却选择惯着孩子，理直气壮的叫别人起来，而这种孩子和家长，就非常不受人待见。

不想上热搜，要教会孩子这些乘车礼仪

1.要让孩子明白，公交车、地铁等也属于公共场所，需要尊重相关公告规则，比如不要大声说话、不乱丢垃圾、不追逐打闹等等。

2.除非有必要不然就安静的坐着，不要到处走动，一方面是不打搅别人，另一方面也是出于安全考虑，毕竟公交车也可能意外急刹。

3.不要强迫别人给自己让座，如果是地铁并且距离很近，就试着让孩子扶着扶手站好，不要麻烦别人让座。有人让座尤其是已经站起来的，那么记得欣然接受（其实让座被拒绝也很尴尬），并且说声谢谢。

4.如果是比较大的孩子，那么可以让他们给其他老弱病残孕让座。需要注意的是，千万不要强迫孩子，而是把选择权给他们，让不让、让给谁都由孩子自己选择。

带娃坐公交，安全事项不能忘

1.在安排出游路线的时候，选择人比较少的地点，这样子公交车也会比较空，不容易挤到孩子，也大概率有座位。

2.上下车的时候，爸爸妈妈应该跟在孩子后面，而不是走在前面，这样可以随时看到孩子的情况，以免走丢或受伤。

3.尽量不要让孩子坐不是面朝正前方的座位，这类座位没有遮挡物，一旦司机急刹或者急转弯，孩子很可能被甩飞出去。

4.如果是窗边的位置，那么就要多关注关注孩子，禁止他把头手伸出窗外；另外有些窗户没有栏杆，容易出现掉落危险。

公交车上的小小行为都是家庭教育的体现，如果不希望孩子出洋相或者上负面热搜，就赶紧让他们做一个文明的小乘客吧！

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