孕中期长久这动作，当心胎BB缺氧

从怀孕到分娩需要十个月时间。这段时间孕妈不仅要忍受身体上面的辛苦，还要忍受心理带来的压力，害怕宝宝不能健康生长发育。因此，在整个孕期孕妈会特别注意营养补充，用自己喜欢的姿势度过整个孕期。有些姿势虽然舒服但是却影响宝宝发育。孕妈赶紧来看看你有没有这个姿势。

孕期始终保持平躺姿势

每个孕妈生活习惯都是不同的，有的孕妈在睡觉时喜欢平躺，有些孕妈睡觉时会侧着身子睡觉。平躺虽然舒服，但子宫却很容易压迫到下腔静脉，影响血液循环，孕妇血压降低。这会让孕妈感到不适，头昏无力，呼吸出现困难。

胎儿所需的营养与氧气都是通过胎盘供给的。供血不足胎盘传输给胎儿的氧气与营养也会不足，这就容易导致宫内缺氧，影响胎儿健康发育。

孕期最好采用左侧躺姿势

相比平躺，左侧躺姿势更好一点。这个姿势不仅能缓解子宫对主动脉的压迫，确保正常的胎盘供血，同时还能减少孕妈患上妊娠期高血压的风险。为此，孕妈在孕期还是减少平躺改用左侧卧的好。

孕妈除躺之外，还需注意这些姿势

1.走的姿势

孕妈在走路时除了要注意安全外，还应该注意走路姿势，最好是抬头挺胸，收臀。最好脚跟先着地，不要走得太快，当感觉到疲劳时，孕妈可以先不要走路，找合适的地方坐下休息。

2.站的姿势

我们经常发现，部分孕妈在站一会以后身体就支撑不住了，这是因为她们姿势不正确。孕妈在站的时候要放松身体，双脚分开距离要略小于肩宽，让整个重心都放在脚上，这样孕妈才不会感觉到累。

3.坐的姿势

孕妈最好选择那种靠椅，并且在椅子背后放上一个枕头或是靠枕，将身体大部分重量都放在靠枕或是枕头上，减轻脊柱压力。在坐下时最好双脚平放，不要交叉着放，以免影响血液循环。

孕妈在怀孕后，很容易累。这时候孕妈晚上睡觉姿势最好采用左侧姿势，这样不仅是对孕妈，对胎儿也是非常有利的。孕妈不管是走路还是坐站，孕妈都应该注意方式，以免给自己带来负担与压力，影响胎儿健康。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)