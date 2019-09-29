想让孩子有主见？这4招很管用

独立有主见的孩子总是闪着耀眼的光芒，让家长们引以自豪。而反之，孩子总是畏畏缩缩，对于事情的定夺总是拿捏不准，总是想让大人帮助其做出判断，这难免让家长有些担心其未来。那么如何培养有主见的孩子呢？我们一起来学习下：

1.让孩子拥有善于质疑的能力

善于质疑，孩子善于提出疑问，对于孩子的发展来说，是一种难能可贵的精神。当孩子提出质疑时，家长一定要给出明确的解答。也许孩子的质疑在家长眼里不足为奇，但家长也要保持耐心，给孩子讲解，鼓励孩子表达出自己的想法，顺势引导孩子进行发散思维的练习，让孩子多角度多维度地考虑问题，让孩子的小脑袋瓜更加灵活。

2.让孩子拥有锻炼的机会

孩子有主见是需要锻炼的。孩子从出生后就已经开始了他的学习之旅，比如学着自己吃饭，学说话，学走路，慢慢学会与他人进行交流。在孩子成长的过程中，家长必须给孩子锻炼的机会，让他能够参与到集体的生活中，更多地和同龄孩子进行交际与沟通。当孩子遇到困难时，先鼓励孩子自己想办法解决，当孩子的做法正确的时候，家长要及时鼓励，发现孩子做法错误又要及时给予纠正。

3.重视过程和结果

很多家长都比较在意事情的结果，比如非常在乎孩子做某一件事情的成败，这时候就容易忽略过程。但其实孩子在走向结果的过程中也非常努力，家长要看到孩子的这一点，给予表扬与支持，而不是仅仅看重于结果。即使结果是失败的，有了家长的鼓励和支持，孩子下次也会加倍努力获得更好的成绩。

4.不去剥夺孩子的表达机会

家庭中的很多事情完全可以让孩子参与进来，要让孩子有表达自己想法的机会。比如可以带孩子去超市，让他挑选日常的一些生活用品，同时让孩子说出挑选他的理由。

在生活中很多孩子缺乏主见，主要是因为父母给孩子过多的干预，或者是给孩子过多的否定，剥夺孩子判断与行动力的机会，孩子无法得到锻炼，就会否定自己，自然无法成为一个有主见的人。家长可以通过以上几个方法，引导孩子成为一个有主见的人！

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