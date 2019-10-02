剖腹产BB易过敏，有条件尽量选顺产

很多妈妈会发现，自己宝宝比其他孩子更容易出现过敏症状，一些普通的食物别家宝宝食用之后好好的，自己宝宝却极容易出现过敏症状。其实有证据表明，剖腹产出生的宝宝会比顺产出生的宝宝更容易过敏，那么这是为什么呢？

1.剖腹产宝宝过敏风险高

曾经有医学界专家做过临床研究，如果家庭成员中没有家族过敏史，剖腹产出生的宝宝产后出现过敏问题的概率大约会增加23%，而如果家族中曾有过过敏史，使用剖腹产这种分娩方式，出生的宝宝过敏风险会直接提高三倍。

现如今剖腹产这种分娩方式的使用率越来越高，而这种现象和如今孩子过敏疾病高发成正比。再加上如今生活条件的提高，很多家长都非常在意孩子的卫生问题，对孩子进行了过度保护，导致孩子体内缺乏有益菌，更是提升了孩子罹患过敏性疾病的风险。

2.剖腹产宝宝易过敏原因

总体来说，孩子出现过敏的症状和身体免疫力欠缺有关。很多孩子在3~5岁时都会出现一些和过敏有关的疾病，比如说过敏性结膜炎，过敏性鼻炎，过敏性咳嗽等等，平常表现出来的主要症状就是咳嗽打喷嚏，经常揉眼睛，甚至是不停流鼻涕。

对于剖宫产出生的宝宝来说身体免疫力不足，和他们的肠道菌群不平衡有关。剖宫产出生的宝宝肠道中的有益菌定植往往少于顺产出生的宝宝。

因为顺产出生的宝宝，可以接触母亲产道以及肠道中的菌群，这类宝宝肠道中的有益菌，双歧杆菌定值率比较高，可以建立起正常的菌群环境，有利于促进宝宝的免疫系统发育。而剖腹产出生的宝宝由于没有经过产道，接触不到可促进免疫功能建立的细菌，在成长的过程中就容易出现过敏问题。

3.怎样应对宝宝的过敏问题

母乳喂养对宝宝免疫系统的强化有非常重要的作用，因为妈妈乳头上有一种可以促进宝宝体内正常菌群环境建立的细菌，在吃母乳时，宝宝可以摄入这类细菌，未来过敏的风险就会有所降低。

如果宝宝严重到对母乳都过敏，那么就需要换用一些特殊奶粉，比如有治疗性的、适度水解蛋白奶粉，注意不要给宝宝经常更换奶粉的品牌，这样也可以帮助宝宝降低过敏风险。

所以，说如果宝妈条件允许还是尽量选择顺产，不管是对于宝妈还是对于宝宝来说，顺产都是有利于身体健康的。

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