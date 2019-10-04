妊娠期到来！怎样hold住面部斑点？

孕早期准妈妈的身体和生理变化会让她们较为难熬，但无论有多艰难，准妈妈都会坚强的撑下去，等到进入令人欣喜的孕中期，准妈妈从内心里感到愉悦，终于能更轻松一些了。

但是不少准妈妈却在孕中期也遇到了一些烦恼，比如说脸上日渐增多的斑点，让准妈妈的情绪越来越沮丧。怀孕让自己的斑点越来越多，变得越来越丑，这可怎么办呢？

1.淡斑产品祛斑，治标不治本

怀孕期间妈妈面部长出的斑点常被人们称为蝴蝶斑，这种斑点颜色呈浅褐色，形状犹如蝴蝶，虽然有一个可爱优美的名字，但是这些类似蝴蝶状的斑块分布在准妈妈面部的各个位置，让准妈妈们一照镜子就会感到沮丧，而这一特殊时期长出的斑点，他的正经名字实际叫做“妊娠斑”。

目前在市面上有很多针对这些斑点应运而生的淡斑产品，面对这些淡斑产品的诱惑，准妈妈们都是跃跃欲试期待自己可以重回美丽。不过要提醒准妈妈们，这些号称可以淡化妊娠斑的护肤品只能治标，基本无法根除妊娠斑。

2.孕期长斑如何应对？

在怀孕期间，准妈妈面部长出妊娠斑并不建议准妈妈进行任何治疗，只需要在平时加强日常的护理，做好防晒工作以及皮肤的基础保湿护理即可。准妈妈在此期间最应该做的就是吃好喝好睡好，让肌肤各方面水平都能够保持良好状态。

也可以多吃一些富含维生素c的水果与蔬菜，可以淡化黑色素。在护肤品方面一定要选择成分温和的洁面产品，如有需要化妆，建议化淡妆即可，最重要的一点是，出门千万别忘了防晒，忽视了防晒斑块只会越来越深。

等到宝宝出生后的3~6个月，妈妈面部的蝴蝶斑会逐渐消退，甚至完全消失。如果是比较顽固的妊娠斑，妈妈还可以到专业的医疗机构进行相应的治疗，激光治疗、口服相应的药物调理均可。

3.妊娠斑能预防吗？

在怀孕期间做好一些细节工作，对于预防妊娠斑可以起到一定的作用。准妈妈在怀孕期间本身由于特殊的体质就容易长出色斑，而紫外线又是妊娠斑加重的罪魁祸首，因此在孕期预防妊娠斑，首先要考虑到的第一大重点就是把防晒工作做好，出门之前擦好防晒霜，出门后带好太阳镜，遮阳帽，打好太阳伞，一个都不能少。

防晒做好了，也不能忽视肌肤的其他护理步骤，从洁面到护肤品的使用，准妈妈都要精挑细选，成分天然无添加剂又温和的护肤品，是准妈妈们的首选。

准妈妈需要注意的是怀孕期间等护肤要着重做好保湿防晒，一些含有祛斑、美白、紧致去皱等功能性的护肤品避免在孕期使用。

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