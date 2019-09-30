十一假期带娃出游，最全防病安全指南请收好！

很快，国内就会上演哪哪都是人从众叕的史诗级灾难大片。据某程发布的报告预测，今年国庆节出游人次有望达到8亿!看到这令人瑟瑟发抖的数据，只想家里蹲的童鞋在哪里!让我看到你们的双手!!

不过话说回来，难逢小长假，不出门玩耍还真是有点亏，有的家长还会选择带上宝宝一起出门。这里提醒大家，除了攻略要做好，异地防病也非常重要，特别是带娃出游的家庭!今天，我们就一起来了解下异地防病安全指南吧。

坐飞机出行的宝宝可能会遇上耳鸣的情况，让他们觉得不舒服。大一点的宝宝往往会抱怨耳朵疼、憋得慌，而小宝宝常会边抓耳朵边哭闹不止。

预防方法：

· 家长们在出行前可以提前告知宝宝会出现这样的感觉，让他们做好心理准备

· 在出行前可以咨询医生，给宝宝提供一些缓解痛苦的药物

· 可以教大一点的宝宝在飞机起飞和降落时进行吞咽动作，缓解耳部不适

耳鸣了怎么办：

· 在飞机起飞和降落时，让宝宝吃些东西或者喝点水

· 还可以捏住宝宝鼻子，让他们吞咽口水来缓解耳鸣的情况

外出旅行，免不了舟车劳顿，有些宝宝就会出现头痛、呕吐、脸色苍白等晕车的情况。

预防方法：

· 如果宝宝本身就有晕车经历，可以提前咨询医生买一些宝宝适用的晕车药

· 多给宝宝喝水，防止晕车后出现脱水的情况

· 在出发前，给宝宝吃些容易消化的食物

· 煮熟的姜水对缓解晕车不适有帮助，家长们可以用保温杯随身带些

晕车了怎么办：

· 如果是乘船旅行，可以带宝宝去甲板上，尽量看向远处的海平面，有利于缓解眩晕症状

· 如果是坐飞机旅行，可以请求空姐将宝宝位置安排在靠近机翼的附近

· 如果是自驾游，宝宝晕车厉害，可以将车开到就近服务区，让宝宝下车休息呼吸新鲜空气

在外旅行，饮食上不注意宝宝就容易出现恶心、呕吐、腹泻等情况。

预防办法：

· 如果是自带食物野营，那么必须保证食物的新鲜度

· 如果在异地旅行，那么要给宝宝备好瓶装水，以防不时之需

腹泻了怎么办：

· 让宝宝吃清淡一点，及时补充一些电解质溶液以防脱水

· 还可以给宝宝吃些止泻药

· 如果腹泻时间超过3天不见好转，或伴有呕吐、便血等症状，要立即去当地医院就诊

有的宝宝不能适应旅行地的气候、饮食等，常会出现精神不济、胃口不好、入睡困难等情况。

预防办法:

· 出门时要带上宝宝平时爱吃的一些小零嘴，准备好宝宝专用餐具

· 准备宝宝在家使用的入睡玩具和毛毯

· 不要随意改变宝宝的饮食习惯

· 咨询医生，提前备好相关药品

水土不服了怎么办：

· 按照宝宝作息习惯，让其充分休息，调整身体状况

· 可以用一些宝宝爱吃的小饼干、小水果应急，缓解食欲

· 如果水土不服在调整后没有得到缓解，则应该暂停旅行计划

如果宝宝出现鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽、高烧等症状，说明他可能感冒或发烧了。

预防办法：

· 提前带好宝宝能服用的感冒药、退烧药

· 给宝宝多带一点衣服，并及时增减，以免受凉

感冒发烧了怎么办：

· 让宝宝多饮用水，多多休息，饮食要清淡

· 酌情给宝宝服用药物，如果持续发烧超过24小时，要立即送当地医院就诊

如果宝宝身上起了类似蚊虫叮咬后的扁平状包包，而且很痒，就有可能是过敏了。

预防办法：

· 如果宝宝有过敏史，家长应该随身携带好过敏药物

· 给宝宝准备棉质宽松的衣物，使用物品要天然温和

过敏了怎么办：

· 如果是常见的过敏反应，给宝宝服用备好的过敏药物

· 忘记带过敏药，可以在当地药房选用过敏药或过敏药水，但若宝宝不满1岁应及时就医

· 让宝宝远离过敏原

· 如果宝宝皮疹面积大，且伴有发烧、四肢冰凉、水肿渗出甚至出血等情况，则应立即带其就医

痱子多容易出现在宝宝的头皮、脖子、前胸、腋下和皮肤褶皱多的地方。如果旅游地潮湿闷热，即便不是夏季也要注意。

预防办法：

· 给宝宝穿宽松透气的棉质衣物

· 让宝宝多补充水分，多吃些流质食物

· 随时关注宝宝皮肤状况，保持皮肤干爽洁净

有痱子了怎么办：

· 普通的小痱子问题不大，如果宝宝皮肤上出现整片的痱子，就应该及时将宝宝带到凉爽的地方降温休息

· 给宝宝准备洗澡水，洗去他们身上的汗液，保持皮肤清爽，等到痱子消下去一点再进行下一步旅行

如果旅行地太阳比较毒辣，没做好防护宝宝容易晒伤。晒伤的皮肤通常会有点红肿，还会有灼热的感觉。

预防办法：

· 给宝宝准备好遮阳帽和太阳镜

· 出门玩耍前30分钟，给宝宝涂抹专用的防晒霜;在外玩耍时，每90分钟要补涂一次防晒

· 如果在海边，尽量让宝宝待在有树荫的地方玩耍

晒伤了怎么办：

· 用冷毛巾敷在晒伤部位，持续10-15分钟

· 日后晒伤很严重，应立即去医院处理

· 晒伤部位脱皮后不要用手触摸，谨防感染

· 让宝宝多休息，适当多吃水果，补充维生素，促进皮肤恢复

宝宝好动，在外旅行难免会有磕磕绊绊的时候，淤青、红肿、擦伤都是很常见的。

预防办法：

· 给宝宝准备舒适跟脚的鞋子，最好不要有鞋带

· 不要带宝宝去环境恶劣的区域，不要靠近高山、悬崖等危险地区

摔跤受伤了怎么办：

· 如果只是简单的擦伤，可以使用随身带的小药品处理

· 如果是扭伤，则应该对患处进行冷敷处理，或者使用活血化瘀的药品

· 如果是淤青红肿，那么应该立即采用热敷或者冷敷的方法

带娃外出旅行是一件值得高兴的事情，家长们千万要做好出发前的准备工作。记得一定要带上一个医用小药箱，这样不论是大人还是宝宝，出了问题都可以及时应对。最后，希望大家能顺顺利利快快乐乐的度过假期，和宝宝们有个愉快的时光!

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