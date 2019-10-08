不骗你！小家伙这么玩，越玩越聪明

不同月龄段，宝宝发育的情况也是不一样。一般4-6个月是宝宝大脑发育的关键期，只要家长抓住这几个时间点，多跟宝宝玩游戏，那么这会让宝宝变得聪明。

宝宝四个月时候

1.骑大马

很多宝爸会让宝宝骑在自己的脖子上面，跟随音乐走动，和他说话。一开始，宝宝不会有任何的回应，但次数多了，宝宝就会给予回应。宝爸在举起放下时动作要轻，抓稳宝宝，以免让宝宝受到惊吓或是受伤。通过这个游戏，不仅可以加强亲子之间的感情，还能让宝宝心情变得愉快。

2.独坐与抓取玩具

宝妈帮助宝宝坐在床上，然后用手中玩具引导宝宝抬头，直起身体。宝妈轻轻放开双手，让宝宝单独坐一会。宝宝躺在床上时，宝妈可以用颜色艳丽的玩具去吸引他的注意与兴趣，让宝宝去抓取或是翻身，抓到时，宝妈给与适当鼓励与奖励。通过这样的游戏可以锻炼宝宝身体控制能力以及抓取能力，促进平衡能力的发展。

宝宝五个月的时候

1.开飞机

宝妈或是宝爸双手抱着双手打开的宝宝，平行于地面，带着宝宝转圈。在转圈期间，要跟宝宝说话，时刻关注宝宝情绪，千万不要让宝宝有恐惧的心理。一开始玩这个游戏，速度要慢，如果宝宝喜欢，可以多玩一会，但如果宝宝害怕恐惧，要暂时停止。这个游戏能锻炼宝宝前庭平衡功能，提高宝宝专注力。

2.打滚

让宝宝平躺在床上或是爬行垫上，利用有声音色彩艳丽的玩具去逗引宝宝，让他们左右翻滚，等到宝宝熟悉之后，宝妈可以用语言来逗引他，帮助宝宝建立语言与动作的联系。

宝宝六个月的时候

1.照镜子

宝宝前方放置一面镜子，让其去看镜子里面的自己以及妈妈，鼓励宝宝用手去摸镜子，手上拿些玩具在镜子中显示，从其他角度去看镜子或是移动镜子位置，这样能让宝宝了解镜子、妈妈、自己的关系，加强宝宝自我认知能力。

2.拍手

在宝宝面前宝妈可以先拍自己的手，然后再让宝宝拍手，边拍边说话。除了拍手，宝妈还可以让宝宝左右摇摆小手。此外宝妈还可以让宝宝学习点头再见等动作，锻炼宝宝语言能力以及模仿能力。

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