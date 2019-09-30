孕期水果随便吃？小心体重猛涨到爆

对于任何一个爱美的准妈妈来说，孕期最让她们感到不安的除了胎儿的安危，恐怕就是自己的体重了。饮食关乎着两个人的健康安危，只有吃得好胎儿发育才能跟得上，此时想要控制体重保持身材简直是幻想。不过有人说孕期少吃主食，多吃水果就不会长胖，可是这种言论是真的吗？

1.水果让人长胖的奥秘

很多人之所以认为多吃水果不会长胖，是因为水果里不含脂肪和碳水化合物等等一些容易令人发胖的物质，而且水果中维生素以及纤维素含量丰富，对人的健康十分有益。但是这些人所不知道的是，多吃水果确实对补充维生素以及纤维素作用明显，但是其中大量的果糖如果每日摄入过量，同样会导致人们发胖。

水果中的果糖进入肠道经吸收后，会通过肝脏的代谢作用将其进行转化，最终变身为葡萄糖、脂肪以及糖原。准妈妈每天不吃主食，而是摄入大量的水果无疑是等于将大量的果糖摄入到体内，多余的果糖无法被人体充分消耗时，会被转化成脂肪储存在人体内。

如果在孕期准妈妈一直保持这样的饮食结构，很可能会导致体重超标，患上孕期糖尿病，宝宝成为巨大儿的发生率极高。

2.孕期能好好吃水果吗？

一般孕期每天食用水果不超过200~400克为宜，也就是说准妈妈每天吃水果的总量和两个苹果的量差不多。如果吃多了，多余的糖分并不会被人体吸收，会转化成脂肪被储存起来；如果吃少了又可能会造成孕期营养不均衡，所以把握好量是关键。

其次就是，孕期吃水果要尽量选择糖分含量少的水果食用。

西瓜、草莓、枇杷、杨桃这些水果的糖分总量大约占整颗水果的4%~7%；葡萄、菠萝、樱桃、橙子，这些水果的糖分总量可占到整颗水果的8%~10%；火龙果、芒果、香蕉、无花果、梨、橘子的糖分总量可达到11%~20%；鲜枣、哈密瓜、甘蔗、杨梅的糖分总量均超过20%。

最后需要提醒一下准妈妈们，并不是吃起来不太甜的水果就是含糖量低。有很多水果，虽然不那么甜但是糖分却很高，根据水果的甜度来选择水果的种类并不科学。还有就是孕期尽量不要把水果榨成果汁来食用，因为果汁的含糖量更高哦！

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