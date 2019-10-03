为宝宝健康，新妈喂奶牢记四件事

宝宝出生后，新手妈妈遇到的第一个问题就是“怎么给宝宝喂奶？”有时候喂奶方式不正确就会给宝宝带来伤害。那么对于新手妈妈，怎么给宝宝喂奶才是最好的呢？小编整理了一些，新手妈妈赶快一起来看看。

1.不要含着奶头睡觉

宝宝胃容量很小，很容易饿，因此在夜里也要给宝宝喂奶。对于宝妈而言，很痛苦，因为她们无法睡个安稳觉。夜里迷迷糊糊给宝宝喂奶，自己睡着了，乳头还含在宝宝嘴里。长时间这样，就会让宝宝对乳头产生依赖性，含着乳头睡觉不仅影响宝宝呼吸，还有可能造成宝宝溢奶，奶水流入宝宝鼻孔或是耳朵引发感染。

新妈夜里给宝宝喂奶，不管再困，也要及时将乳头拔出，不要让宝宝一直含着。

2.奶嘴开口不要过大

断奶期间，不喝母乳只能喝奶粉，越是在这种时候，宝妈越要注意。因为宝宝没有办法控制自己吸奶的速度，如果奶瓶奶口太大，奶水流入口腔速度过快，这很容易造成宝宝呛奶。

为此，宝妈在选择奶瓶时，要注意奶嘴的开口度，不要太大。宝宝出现呛奶情况时，最好让宝宝趴在你身上，轻轻拍打其背部，咳出奶水。

3.坐着给宝宝喂奶

因为身体还没有复原，很多新妈喜欢躺在床上给宝宝喂奶。这种喂奶方式并不科学。当宝宝平躺时，食道是水平状态，吞咽奶水的能力就会减弱，因此宝宝也很容易呛奶。

宝妈最好是坐着给宝宝喂奶。双手抱着宝宝，保持斜躺姿势，这样奶水更容易进入宝宝胃部。宝妈最好穿那种专用哺乳内衣，这样给宝宝喂奶轻松又方便。

4.把握喂奶间隔时间

给宝宝喂奶前要看好时间，正常情况下，每隔三小时就要给宝宝喂奶，把握好时间，这样宝妈就能培养宝宝规律的饮食习惯。如果超过这个时间还没有喂奶，宝宝会因为饥饿而变得焦躁不安。饥饿情况下给宝宝喂奶，宝宝也容易出现呛奶的情况。

给宝宝喂奶对于新手妈妈而言，可能是比较难得一件事情，但只要新妈从上面几个方面做起，那么给宝宝喂奶将会是比较轻松的事情。

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