孕期辣么长，怎样才能充实起来?

孕期辣么长，而一怀孕在家修养的准妈妈又不在少数，起初还觉得日子过得轻松惬意，可是用不了几天就会发现，在家里待着实在是无聊！越无聊的时候，准妈妈越爱胡思乱想，这时候很容易受到负面情绪的侵扰。那么有哪些方法可以帮助准妈妈愉快又充实的度过孕期呢？

1.找其他妈妈交流活动

如今的社会是一个交流交际多元化的社会，网络群、母婴社区的各种活动都可以让准妈妈更多的接触到其他的孕妇。群里，以及母婴社区中，还会经常举办各种活动，准妈妈不仅可以在线上相互交流各种心得，还可以在线下见面互相分享自己的孕育经验。除了同样是孕妇的准妈妈们，还有谁可以体会自己此时的辛酸苦辣呢？

2.种种菜养养花

如果你的家里有一个能洒满阳光的阳台，或者是有一个小院子，不如种一些小白菜，葱蒜之类的常见蔬菜，能够吃到自己种的蔬菜，成就感和愉悦感可是无法替代的哦！

准妈妈如果喜欢花花草草也可以种几株不同品种的花草来打发时间。不过想要开出漂亮的花朵，准妈妈需对花草悉心照料，根据不同品种花草的生长习性有针对性的进行养护，这样最终不仅收获了美丽的花朵，还可以让准妈妈变得更有耐心，整个人更加沉稳、柔和。

3.做做美食

到了孕中期准妈妈恶心、容易吐的妊娠反应就会消失，这时候全职准妈妈就有更多的时间来研究制作美食，这样不仅打发了时间，还让家人们吃得更美味丰富，宝宝将来也会很有口福！如果准妈妈不喜欢烹饪菜肴可以尝试烘培，制作美食需要准备的食材及制作步骤，可以参考各大美食网站。

4.看喜欢的综艺

有的准妈妈孕期无聊会选择追剧，追着追着自己的情绪就跟着剧情的发展变得无法克制，看到煽情的情节会哭到比电视里的主角还伤心，注意！注意！这样对宝宝不友好！

所以小编建议准妈妈选择几档自己喜欢的综艺节目来打发时间。综艺节目涵盖的种类也非常广泛，小品、相声旅游、音乐、美食样样齐全，轻松的节目氛围，搞笑的情节，不仅可以让准妈妈心情愉悦，不知不觉中也打发了时间！

生活中还有一些准妈妈动手能力，创造力特别强，这类准妈妈不如专注的做一件手工，比如给宝宝织一件小小的毛衣，利用废弃的材料做一个家庭小摆件，这些都是可以给生活增添趣味的小方法哦~

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