新宝宝的N个小秘密，你知道几个？

宝宝出生之后，新手爸妈们很快发现他们有很多不一样，比如哭的时候没有眼泪，经常打嗝……这都让宝爸宝妈们感到惊喜又好奇。那么新生宝宝还有哪些小秘密在等待着宝爸宝妈们探索呢？

1.打嗝

新生儿喜欢打嗝是因为宝宝的隔膜还没有发育成熟，一直到宝宝出生后的几个月，这种打嗝的现象都会持续。所以在给宝宝喂完奶之后宝爸宝妈妈要及时给宝宝拍嗝，防止宝宝溢奶，大约在宝宝三四个月左右，隔膜会发育的更加成熟，打嗝的问题会慢慢缓解。

2.动作笨重

新生宝宝的动作都是慢慢的，甚至父母在帮宝宝翻个身时都感觉吃力。这是因为宝宝的小脑发育还不够成熟，几乎是无意识的，等到宝宝稍大，小脑逐渐发育成熟，宝宝的动作会越来越灵活。

3.哭的时候没有眼泪

新生宝宝在哭的时候很少会流出眼泪，这是因为这时候的宝宝泪腺发育不够完善，还有的宝宝泪腺可能会有被堵塞的现象，所以任宝宝大哭大闹，也没法哭出眼泪。不要认为宝宝没有哭出眼泪就是在假哭哦，哭声是宝宝传递出的一个信号，在听到宝宝的哭声之后，父母要查看宝宝是否是饿了、冷了还是尿了。

4.对红色、黑白色更加偏爱

由于新生宝宝的视线范围有限，也十分模糊，所以对于一些色彩对比强烈的颜色敏感度会更高，比如鲜艳的红色，对比度强烈的黑白色。基于这一特点，家长可以经常给宝宝看黑白卡片，或者是玩一些红色的玩具，促进宝宝视力的发育。

5.吃不停

很多宝妈说宝宝出生之后，每天都要给宝宝喂很多次奶，总是感觉刚喂完奶没多大一会儿宝宝又开始哭着要吃。这是因为新生宝宝的胃容量只有一点点，摄入的量少，消化的也快，所以频繁吃奶才能让身体发育得到保障。

等到宝宝一岁左右时，胃的大小就可以达到成人的1/3，从此时开始，宝宝的饮食也就会慢慢规律起来了。所以说不要担心小宝宝吃不停，只有一直吃的宝宝才能长大哦。

新生小宝宝其实还有更多的秘密哦，比如说拉臭臭 的时候经常憋得小脸通红、小耳朵十分柔软、小脚是扁平足，新手宝爸宝妈们都解锁这些秘密了吗？

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