产后约好一起去发汗排毒？醒醒，别被坑啦！

最近几年，在我国月子会所可以说是满地开花，每一个月子会所里都必不可少的一大项目就是月子发汗，而且这一项目深受宝妈们的欢迎。但是，关于月子里发汗排毒祛湿真的有必要吗？

月子发汗所隐藏的健康隐患

发汗这件事对于普通人来说倒是可以操作，发汗后全身的毛孔打开会让人感觉很舒爽，但如果是一名产妇，发汗这件事还是就此打住吧。

水分对于任何人的身体健康而言都不能缺少，如果身体因为出汗过多而流失大量的水分，同时又不能将水分进行及时补充，身体一定会感到不适。

产后的女性比普通人更容易出汗，这一生理现象也提示宝妈正在身体恢复过程中的自我调节。在此基础上如果宝妈又选择了去月子会所发汗，高温封闭的环境，容易让宝妈出现以下危险：

1.易引起中暑

我国很重视产妇坐月子，而且月子期间，大都要求产妇穿着长衣长裤盖好被子，关好门窗，有些甚至是空调风扇一个都不得使用。这一系列操作之下，身体本虚的产妇很容易因此中暑，甚至是造成重度中暑捂热身亡。

2.易导致脱水

到月子会所里发汗大量出汗之后，会影响产妇身体内水分及盐分的平衡，水分和盐分的流失会让妈妈们头晕目眩，全身无力，严重者会导致昏迷。

3.引发皮肤感染

产妇产后容易出汗，到月子会所发汗无疑是增长了皮肤在湿热环境下所处的时间。这种情况下，皮肤屏障会变得格外脆弱，一旦遇到细菌，极易造成皮肤感染。

产后发汗能排毒排湿？

每一个月子会所里或者是类似的护理机构，月子发汗项目都会配备相应的汗蒸仪器，以及其所谓的精心配置的汤药，其宣传点就是这些仪器和汤药可以帮助妈妈们排毒祛湿，强健身体和美化肌肤，甚至可以补气补血，提高免疫力。

但实际上，发发汗就能排毒这样的说法完全不靠谱。人体出汗只是在进行体温的自我调节，在汗液中水的成分占到了99%，仅有的1%里面是钙、钠、钾、尿素氮等这里元素的集合。在这些元素中只有尿素氮属于所谓的“毒素”，但是我们平常小便就可以将人体代谢的尿素氮排出体外，跟随汗液所排出的这一丢丢几乎等于零。

产后到月子会所里发汗，不健康毫无益处不菲的价格还浪费了金钱，有这样的时间不如在家陪陪玩娃，在家洗个澡的好处都超过了月子会所发汗哦！

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