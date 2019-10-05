孩子频繁揉眼睛，家长千万要小心

家长发现孩子喜欢揉眼睛，一开始以为没有什么关系，但孩子总是重复这个动作，那家长要重视起来，因为这有可能会影响孩子眼部健康。

孩子揉眼睛的几种原因

1.患上眼部疾病或是皮肤病

有时候孩子揉眼睛是因为患上结膜炎或是眼睛周围受到过敏物的刺激。

2.光线比较强烈

孩子放学回家，一大堆的作业需要完成，家长会给孩子准备一个台灯。但灯光太亮，光线比较强，这对孩子眼睛会造成很大伤害，孩子易流眼泪。

3.眼睛有异物

有时候异物进入眼睛，孩子感觉不舒服，所以会下意识的揉眼睛，这很容易造成眼睛发炎。

家长要怎么保护好孩子的眼睛

1.正确坐姿

不正确的坐姿很容易造成孩子近视，因此，家长在平时要让孩子养成好的坐姿习惯，这不仅是为了保护眼睛，同时也促进脊椎发育。

2.多让孩子去看大自然

平时多带孩子去户外走走看看，接触大自然，这样可以让眼睛得到充分休息，这样对孩子身心成长也有利。

3.保证孩子睡眠充足

家长平时要多让孩子休息，不要总是让孩子熬夜，这样可以让孩子眼睛好好休息，避免眼部患上疾病。因此，家长要保证孩子每天8小时睡眠时间，不可以熬夜。

4.减少孩子玩手机时间

现在很多孩子近视就是因为玩电子产品时间太长，因此，家长要减少宝宝玩电子产品的时间，每隔半小时就要休息一会，每天使用电子产品的时间不能超过3小时。

5.养成好的卫生习惯

眼睛很脆弱，如果护理不好，很容易滋生细菌，影响孩子视力。因此，家长在平时，要让孩子养成好的卫生习惯，每天定时清洗眼睛，手部卫生也要做好，以免造成感染。

6.每天做眼保健操

孩子每天学习时间比较长，晚上做作业也要花费很长时间，眼睛很容易疲劳。家长要让宝宝眼保健操，这样眼睛能得到很好的休息。或是向远处眺望，放松心情。

眼睛是非常重要的器官，它能帮助我们看到这个世界。所以在平时，家长要帮助孩子保护好眼睛。减少孩子使用眼睛时间，每隔一段时间休息一下，养成好的卫生习惯，不要随便用手揉搓眼睛。

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