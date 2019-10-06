为了宝妈健康，产后这件事不可忽视

很多新妈刚刚才做完月子就往医院跑，因为又怀孕了。刚生完孩子就又怀孕，这让他们非常纠结同时，也十分疑惑，为什么在哺乳期还会怀孕呢？分娩后同房还需要避孕吗？

哺乳期同房也有可能怀孕

生完孩子后，因为哺乳原因，产妈月经来潮时间有迟有晚。但不管什么时候来，产妈都已经恢复排卵。只要排卵了，而同房又没有避孕措施，就有可能再次怀孕了。

哺乳期怀孕有什么危害

如果还在哺乳期就怀孕，不仅影响身体恢复，还会影响限制胎儿在子宫内的生长，造成胎儿早产。一般女性身体恢复需要2个月左右的时间，为了产妈健康，爸爸还是等到产妈身体恢复后再同房吧。

哺乳期该如何正确避孕

1.短期避孕药

如果产妈不打算母乳喂养，在同房后可以服用。但如果是母乳喂养，建议产妈还是不要服用。因为这会影响乳汁分泌，而且避孕药里面的成分也会通过母乳传输给宝宝，这对宝宝生长发育很不利。

2.皮下埋植剂

皮下埋植剂是避孕方式的一种，需要去专业医院手术才行。皮下埋植剂对哺乳不会有影响。在以后的半年内，对产妈月经会有不同程度的影响。皮下埋植剂越早放置，阴道不规则流血表现也就越低，后期产妈想要怀孕，可以直接去医院取出，一个月左右的时间就能恢复排卵。

3.结扎

结扎手术是为了让精子与卵子不能相结合，达到避孕效果。这种避孕方式是不可逆转的，建议双方要考虑清楚，建议还是男性做结扎手术好，操作比较简单，风险也比较小，而且后期如果想要怀孕，男性疏通成功率比较高点。

4.避孕套

避孕套是使用最频繁的避孕方式了，既不影响哺乳也能减低产后子宫内膜炎和性传播疾病发生几率。但是在使用避孕套之前最好先看看生产日期，选择正规途径购买，以免发生意外情况。

5.上环

上环与皮下埋植剂一样，都需要去专业医院手术。上环时间最好是在2个月的时候。以后想要生育只要去只需要去医院取环就能恢复生育。上环后女性可能会感觉到不舒服或是出现各种并发症。此期间，产妈要定期去医院复查。

哺乳期是比较特殊的时期，宝妈不仅要照顾宝宝还要照顾自己。同房最好等到身体恢复以后在进行，期间也要做好避孕措施。

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