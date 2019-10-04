乳头皲裂痛如上刑，还在硬扛？

产后进入哺乳期，有不少妈妈都遭遇了乳头皲裂。没想到经过了孕期的折磨，分娩的疼痛，好不容易走进哺乳期却又被乳头皲裂痛到怀疑人生。生活中，有很多宝妈都因为难以忍受疼痛而放弃了母乳喂养。那么乳头皲裂是怎么回事？宝妈们应该怎样应对乳头皲裂呢？

1.什么是乳头皲裂

其实大部分产妇都曾遭遇过乳头皲裂，尤其是在产后给宝宝喂奶的头几天。这几天中乳头上会出现小的裂口，裂口的形状以环形、垂直形态出现，不少妈妈的裂口还会渗血，乳头皲裂可能会反反复复引发溃疡，甚至是被细菌感染引发乳腺炎，导致妈妈高烧。

在宝宝吮吸乳头时，乳头皲裂的妈妈会感受到剧烈疼痛，而这种感觉会让妈妈们难以忍受，不少妈妈会因此减少喂奶的次数，甚至是因恐惧疼痛拒绝再给宝宝哺乳。

2.乳头皲裂宝妈怎样应对？

出现了乳头皲裂的问题，可以暂时先让宝宝吃另一面，等到宝宝胃里有了食物填充后，再吮吸另一侧力量会大大减少，这样一来就可以减轻乳头皲裂的疼痛感。

喂奶之后，妈妈要及时的在乳头上涂抹一点乳汁，并将其暴露在空气之下让乳头变得干燥，乳汁可以将破损的乳头进行修复。现在市面上也有专用的乳头保护霜，喂奶之后可以及时涂擦。当乳头皲裂部位有渗液流出，一定要及时清理保持乳头的洁净。

3.怎样预防乳头皲裂？

乳头皲裂的发生和宝宝错误的衔乳姿势以及妈妈不恰当的哺乳姿势有关。

在给宝宝哺乳时，不管是使用哪一种哺乳姿势，妈妈首先要保障自己舒适，喂奶的时间不是三两分钟，如果喂奶姿势不够舒适，不仅自己感到累，还会影响宝宝衔乳。

侧躺喂奶，坐着喂奶，妈妈都要注意调整好宝宝的头部与身体，要让这两个部位成一条直线，宝宝的面部要与乳房贴近，鼻孔刚好和乳头相对，要使宝宝的身体与自己贴近；如果是新生儿，妈妈要注意将宝宝的头部、肩部、臀部拖住。

宝宝在含着妈妈乳头时，要注意让宝宝衔住大部分乳晕而非仅含住乳头吮吸，当宝宝衔住大部分乳晕之后，他的下颌会和妈妈的乳房更加贴合，以这样的姿势吮吸，宝宝更省力，宝妈还不会感觉到痛苦。

要注意每次给宝宝哺乳的时间不应超过20分钟，哺乳之后要及时用清水擦洗乳头、涂抹乳头修护霜，千万不要频繁的使用肥皂、酒精或者清洁产品。

有时候乳头皲裂真的会让宝妈疼到全身颤抖，这种情况下宝妈可以将乳汁用手挤出，或是使用吸奶器吸出暂时这样给宝宝喂奶，一定不要因此而轻易放弃给宝宝母乳喂养！

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