这么辅导孩子做作业，其实在扼杀TA的未来

家有萌娃的父母们想必都听过这句话：不写作业，母慈子孝，一写作业，鸡飞狗跳。

狮子吼都算是基本功了，进阶版是辅导孩子作业之前必须摘下Apple Watch，以防心率爆表，再厉害一点的大神级别，则是直接把自己吼成心脏病突发进医院抢救。

这哪是辅导做作业，这是在华山论剑吧！

吼孩子的功力，也不仅仅体现在音量标准上，还要看言语的伤害力度。

“你怎么这么笨？这都做不对？你怎么不去死？”这是小白级别；

“你看看隔壁小王，人家一年级的孩子都会做的题，你还不会，我都替你觉得丢脸”这就属于萌新了；

“我砸锅卖铁牺牲掉自己的事业，就为了辅导你学习，你看看你这样对得起我吗？”，毋庸置疑，小有所成的半透明阶段；

大神级别的操作都是声泪俱下，再配上敲打孩子头部、摇晃孩子肩膀等动作，不进医院誓不罢休。

清醒点吧！

别再自我感动了，这些行为带给孩子的只有伤害！

快闭嘴吧，别再扼杀孩子的未来了！

01

那些嚷嚷着“不过是骂两句，至于这么严重吗”的父母，请听好了，至于，十分至于。

之前网上流传过这么一个真实故事，国外有一位父亲嫌弃自己的儿子整天只会打游戏，无所事事，失望气愤之余忍不住训斥道：“有种你别活了！”为了使自己的话看起来更具威慑力，这位父亲还拿了一把上了膛的手枪放在儿子面前。

其实这位父亲的意思当然是想刺激一下儿子，让儿子意识到自己的行为是错误的，从而产生羞愧之情，发愤图强，痛改前非，重新做人。然而令他没有想到的是，就在他转身的那个瞬间，儿子真的拿起了枪，结束了自己年轻的生命。

谁也不知道这个少年经历了怎样的心路历程，谁也不知道如果父亲没有说那句话，这个少年是不是还在人间。我们唯一能肯定的是，“有种你别活了”是压死骆驼的最后一根稻草，切断了这个少年对世间的最后一丝眷恋。

02

如果这个故事离我们较远的话，那么不知道大家还记不记得今年4月17号跳桥身亡的17岁上海男孩？

事发现场的监控显示，男孩母亲打起双闪将车停在上海卢浦大桥东向西主桥段上，随后走出车门企图打开后排的车门，未果返回车内。大约10秒后，坐在车后侧的男孩打开车门，冲到了桥边，翻过栏杆，纵身跳下身亡。

在事发后的调查中，男孩母亲表示，他在学校里与同学发生了矛盾，而自己批评了他几句，这就是这起悲剧的起因。

我们无从得知男孩母亲究竟说了什么，但从男孩打开车门纵身跳下的决绝程度来看，他的母亲想必是给他施压了一定的压力，也许是不理解他责怪他，也许是诉说自己不易让他乖一些，总之这几句话酿成的后果已不可改变。

说者无意，听者有心，你永远都不知道自己的一句话给孩子带来了怎样的影响。

03

上文中说的“有种你别活了”属于语言暴力中的嫌弃厌恶型，常见的语句有“你怎么不去死”“我宁可没生过你”“滚开”。

而我们身边常见的语言暴力除了这种，大致还有以下四类：

① 贬低人格型。常用句式：我都替你丢脸、垃圾、你怎么什么都做不好、你还会做啥。

② 祈求可怜型。常用句式：求求你不要再考不及格了行吗、算我求你了别给我丢脸了。

③ 直接讽刺型。常用句式：你就是个废物、你就是个笨蛋、没有人比你更让人讨厌了。

④ 恐吓威胁型。常用句式：你再这样妈妈就不要你了、再不听话爸爸揍死你。

是不是感觉有些句式似曾相识？

不知不觉中，语言暴力其实早已充满了我们的生活。所谓语言暴力，就是使用谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑等侮辱性或歧视性语言，致使他人的精神上和心理上遭到侵犯和损害，属精神伤害的范畴。

而大多数家庭中，父母往往采取重复性的语言暴力来达到控制孩子的目的。而语言暴力造成的伤害绝不亚于肢体暴力，留在身体上的伤痕还有痊愈的可能，留在心灵上的伤口却永远血淋淋。

04

在孩子的成长期，他们的三观往往还没有定型，对于自己的认知也更多的取决于别人的态度。在这种情况下，父母经常性的责骂、批评就会导致孩子自我否定，形成自卑的性格，觉得自己不配被爱、被尊重，无法与他人形成良好的人际关系。

即便是长大后，遇到问题第一反应也仍旧是——我不行、都是我的错、是我没用、是我太笨了，久而久之，孩子可能会出现抑郁、躁狂等心理问题。

在一个经常被责怪、谩骂的家庭中成长的孩子是没有安全感的，这种性格缺陷也会导致孩子形成猜忌、任性、冲动的性格，而他们压抑下来的情绪一旦爆发，极易做出不理智的冲动行为，有研究表明，青少年犯罪与童年时期遭受语言暴力之间有强烈的联系。

语言暴力真的会变成一把凶器，不仅伤害了孩子，也会给这个社会造成不可估量的伤害。

05

关爱孩子的方式有很多种，语言暴力绝不是好选项。

遇到问题时，家长们不妨放平心态，认真地和孩子沟通，控制自己的情绪，只有这样才能最大程度避免变成糟糕的大人。

当然，有时候做父母是真的很容易心累，当你感觉自己快要控制不住时，建议远离现场，等平静下来再教育孩子。

以爱的名义，却做着伤害孩子的事情，这样的语言暴力，我们一定要say no！

是时候闭上骂孩子的嘴了，不要再扼杀孩子的未来了。

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