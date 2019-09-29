十一带娃看电影，最崩溃的究竟是谁

每逢国庆档档，好看的电影就会扎堆上线。育姐看了下，今年国庆假期，适合孩子们看的电影也有不少，比如《雪人奇缘》、《亲密旅行》等等，一部连着一部，不少家长都觉得，带孩子去电影院看电影是个不错的选择。

但是，一想起带孩子去影院，浮现在脑海里的就是旁人嫌弃的眼神，更严重的还有被毒打的事件发生……

想想都可怕好吗！

不过，还有更惨的后果，大多数的家长都没有想过，其实下面这五种行为带来的后果才是最严重的，会影响孩子的一生！

第一种：带6岁以下的孩子进影院

无论是快速变化的荧幕，还是环绕的音效，对孩子的刺激都是相当大的。孩子在3个月的时候，视线才能够开始固定在物体上，并随着物体的移动而移动。11-12个月大的孩子开始具有视深度感觉，这是一种立体知觉。而2-5岁是孩子视觉发育的关键期，双眼仍处于发育阶段，直到六七岁时才进入成人视觉，其中立体视功能要等到九岁左右才能达到正常。

也就是说，带6岁以下的孩子进影院看电影，极易对孩子的眼部造成伤害，十分不利于孩子的视觉发育。

不仅是视觉在发育，孩子的听觉同样处于发育阶段，根据国际标准，在90分贝的噪音环境中不超过24小时，如果是120分贝则为3分钟，3分钟以上就会造成听力损伤。现在不少影院都是小厅制，高达120分贝的音效并不罕见，因此对孩子的听觉也会造成一定影响。同样，因为孩子对于声音没有距离感，难以分辨是真实的声音还是制作出来的音效，有些音效会让孩子产生恐惧、不安全的感受，不利于孩子的心理健康。

因此，对于6岁以下的孩子，最好不要带进影院，可以购买DVD等在家播放，并注意每20分钟左右让孩子休息一会儿。即便是孩子已经6岁了，在观影途中如果孩子感到身体不适，家长也应立即带孩子离开影院。

第二种：不挑选影片类型，只顾满足自己兴趣

国外大片上映时，总是能看到不少爸爸妈妈带着孩子去影院，全家总动员一起看大片，其实这也是对孩子的一种伤害。因为我们都知道，不少热门的国外大片类型都以冒险、惊悚、动作、恐怖为主，难免会包含血腥、暴力、恐怖因素的镜头，在电影院漆黑的氛围和逼真的音效下，孩子很容易受到惊吓，甚至会留下心理阴影。

另外，国外大片的主要受众不是孩子，且一般上座率较高，而部分家长观影的过程中过于投入，疏于对孩子的管教，放任孩子在影厅内嬉笑打闹、乱踢乱叫，极大地影响了别人的观影感受，情况严重时还会爆发冲突。

在带孩子去看电影前，一定要通过相关渠道了解影片是否适合孩子观看，在观看中也要时刻留心孩子的表现，千万不能只顾满足自己的兴趣，忘了孩子。

第三种：给孩子购买爆米花、可乐

提起看电影，我们一般都会想到爆米花和可乐，不知从何时开始，这似乎成了观影标配。

然而，孩子的身体还在发育中，而爆米花和可乐中含有大量糖、色素、香精等不健康的配料，对孩子的健康会造成严重损害。即便是大人，也应该少吃为妙。

当然，看电影时想吃零食是人之常情，也是看电影的乐趣之一，我们也不必完全剥夺这项权力。带孩子去影院时，家长可以事先准备一些牛奶、巧克力、泡芙、果汁等健康的零食，这样既照顾了孩子的心情，也不会影响孩子的健康。

第四种：看电影一定要选3D

自从3D电影成为趋势后，不少人都迷上了3D电影。的确，3D电影更逼真，更易让人产生身临其境的感受，但是带孩子看3D电影可是妥妥的坑娃哦！

为什么这么说呢？首先，频繁的观看3D电影可能会影响孩子的眼睛发育。我们在看3D电影时，眼睛在不停地进行自我调节以适应屏幕上的内容，所以会造成视觉疲劳，看的时间久了就会出现头痛以及视觉模糊的情况。成人尚且如此，更何况视力还在发育中的孩子呢？特别是9岁以前的孩子，立体视功能还未发育完全，更易出现不适的情况。

除此之外，我们所使用的3D眼镜一般是由影院提供的，而这些眼镜会循环使用，通常都没有经过严格的消毒处理，而孩子的免疫力又较弱，因此一些皮肤病以及眼部疾病很可能会通过3D眼镜传染给孩子。

所以9岁之前的孩子最好不要观看3D影片，带9岁以上的孩子去看电影时，家长也要提醒孩子观影时自觉眨眼，可以隔一段时间摘下3D眼镜，让眼睛休息一下。

第五种：来都来了，一定要看完才走

对于去电影院看电影，大多数孩子一开始都是很期待的，但是在观影途中，由于种种因素，总有一些孩子开始哭着闹着要走，但不少家长都觉得来都来了，不能浪费电影票，坚持要看完才走。这种行为后果很严重！

电影院的影厅是一个相对封闭的环境，空气并不流通，观影人员也很多，因此空气质量并不算好。孩子突然哭闹很可能是因为出现了身体不舒服的情况，如果家长不及时带孩子离开，就会造成孩子不适加深，甚至感染疾病的后果。

另外，影院漆黑的观影环境也会让一部分孩子产生害怕的感觉，再加上逼真大声的音效，极易让孩子感到不安，家长置之不理的话，就会对孩子的心理健康造成一定的损害，也会影响到孩子性格的形成，从而影响孩子一生。

在带孩子去影院看电影时，家长一定要时刻关注孩子的情绪，如果孩子表现出了抵触、害怕、想离开，家长要及时安抚孩子，带孩子离开影院。

带孩子去影院看电影是好事，但是家长要注意这些事项，否则带来的后果很可能是对孩子一生的伤害。

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