产后爱爱不顺，到底哪出了问题？

有很多宝妈会发现，在生完宝宝之后，有许多事情都发生了改变，从自己的形体到生活习惯，甚至就连夫妻生活再也不像从前。夫妻生活的变化，很容易影响夫妻之间的情感，但到底是哪些原因影响了产后夫妻间的性福生活？

1.阴道感染

很多宝妈都有这样的难言之隐，生完宝宝之后不知道从什么时间起，自己的私处变得瘙痒难忍，反复用药症状却并没有好转，这一问题仿佛给夫妻生活隔上了一层阴霾。

产后私处瘙痒，多数为阴道感染所导致的。因为在分娩的过程中极易感染细菌，如果细菌上行到宝妈的宫颈处，就会引发女性的一些妇科炎症，再加上产后女性的抵抗力本身就弱，感染的问题相比于普通女性更容易发生。

怎样应对？

建议这部分宝妈要关注自己的身体恢复，产后42天必须到医院进行详细的身体检查来确认自己身体恢复的情况，千万不要自行判断。另外在产后不要过早开始性生活，至少要等到产后2~3个月时，再慢慢展开新生活。

2.产后太过劳累影响性趣

生完宝宝之后，大部分宝妈把照顾宝宝当成自己最重要的事情，每天重复n遍的喂奶，换尿片等流程，事无巨细地为宝宝操持着，由于无法合理安排时间，产后身体恢复得又不如人意，让很多宝妈失去了性趣。

怎样应对？

俗话说解铃还需系铃人，虽然宝宝是自己生的，但是宝宝并不只是自己的宝宝，很多事情宝妈其实不必亲力亲为，让宝爸或者是家里的其他家庭成员来照顾一下宝宝，让自己多一些休息的时间！时间宽裕，精神和身体上都休息得好，才有精力考虑夫妻同房的事情，才会让家庭生活更和谐。

3.产后阴道松弛

有的女性发现，自己生完宝宝之后阴道比之前松了不少，夫妻生活不再像以往体验那么美妙，为了不至于让宝爸扫兴很多，宝妈甚至刻意回避性生活。

怎样应对？

产后阴道松弛，在顺产和剖腹产的宝妈身上都可能会发生，但这种问题的出现只是暂时性的，一些小措施就可以帮助宝妈来改善这一现象，比如做中断排尿法，经常做收肛提气运动，阴道松弛的问题往往会有所改善。

性生活是夫妻之间沟通情感的重要桥梁，是家庭生活和谐美满的重要保障。所以，宝妈们不要羞于启齿关于性生活的问题，发现问题就要及时想办法解决哦！

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