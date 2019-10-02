孕期想扮靓，先从挑衣物开始

怀孕以后，想继续扮靓没问题。只要选对衣物，既健康舒适又美美哒~下面教大家如何挑选孕期衣物和鞋子。

关于孕妇装的选择

1. 裤子

可以调整腰围的长裤可以从孕中期一直穿到宝宝出生，是很不错的选择。

有些孕妈喜欢穿背带裤。因为相比长裤，背带裤对上衣的要求不高好搭配，只要穿起来宽松舒适就行。但是背带裤也有不足，就是穿脱比较麻烦。特别是孕早期，孕妈们往往会尿频，此时此时不妨选一款长裤。

2. 上衣

对于孕妈来说，上衣合身与否排在第一位。在这个基础上，大家就可以根据自己爱好穿出自己的风格。

3. 套装

如果孕期还在坚持上班，特别是出席正式场合时，孕妈可以选择套装式的孕妇装，体现职业性。

Tips：购买技巧

孕妈在怀孕后可以先清点自己的衣柜中，看看哪些衣服可以继续传，分门别类后再考虑接下来的添购。接下来，大家可以根据考虑自己的职业习惯，购买实用的衣服。建议挑选吸汗、透气并且要穿着合适舒服的孕妇装，而且最好试穿后再买。

孕期贴身衣物这么挑

1. 内衣

怀孕以后，大家的身体肯定变化不少，需要及时根据外形改变来更换较大尺码的内衣。提醒哦，相对于外观，内衣的材质更重要，应尽量选择吸汗、舒适的用品。

2. 胸罩

对于孕妈来说，无钢圈胸罩和运动型胸罩都是不错的选择。同时，孕晚期建议选择哺乳型胸罩，为之后的哺乳做准备。

3. 内裤

棉质内裤最适合孕妇穿着。因为它既可以吸汗又很舒适。选择内裤时要依据腹围、臀围的大小来合理选择，也可以选择纽扣式内裤。

选择适合孕妈穿的鞋

一般来说，最好选择防震、有弹性、透气、防滑以及稳定性高的鞋。同时，鞋子高度不宜太高，最好是平底鞋。这样在很大程度上，就可以缓解孕妈妈腰酸背痛症状，避免出现足底筋膜炎。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)