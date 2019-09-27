孕妇来打营养针，竟被拉去堕胎，原是护士弄错病历！

据《韩国时报》报道，韩国首尔某医院的护士把两名患者弄混，而医生也没有检查病历，竟误给一名健康孕妇实施了堕胎手术，导致其痛失腹中宝宝。

护士错拿病历，医生误给健康孕妇堕胎

据了解，受害孕妇是越南人，8月7日，她和老公一起到医院做妊娠检查。检查结果显示，胎儿已有6周大。医生告诉她，需接受静脉注射以加强营养。

当该孕妇等待打针时，护士错拿了另一名孕妇的病历，而该患者是因胎儿死亡需接受流产手术。

护士没有确认病人身份，直接给越南女子打了麻醉针，该女子被麻醉后，医生也没有检查病历，就给她做了堕胎手术。

受害人报警，警方展开调查

半小时的手术结束后，该女子回到家，但发现自己流血不止，于是想跟医生取得联系。但医院跟她说，医生已经下班了。第二天，女子再次来到医院，此时她还在流血，另一名医生给她做了检查。后来医生告诉女子，她已经流产了。随后，女子向警方报案。

警方先是对医院的工作人员进行调查，以确定他们是否在未取得病人同意的情况下实施堕胎。如果涉嫌此罪，最高可被判处三年有期徒刑。但根据调查的情况来看，这项罪名好像并不适用。目前，警方正在以职业过失罪对这起案件展开调查。

9月23日，首尔警方表示，他们询问了涉事护士和医生，怀疑这两人是因为工作失误，导致了女子被堕胎。

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