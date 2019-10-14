产后乳腺炎疼到无法入睡？学会预防是关键

乳腺炎是常见月子病，因为月子期间也是母乳喂养的开端，这时候只要稍有不慎乳腺炎说来就来。因此如果月子期间，妈妈忽略了对乳房的爱护，亦或者忽略了对乳腺炎的治疗，恐怕乳房问题会困扰女性一生。那么生完宝宝后，新妈应该怎样预防乳腺炎呢？

哪些因素可引起乳腺炎

对于产后新妈来说，常见的引起乳腺炎的因素就是乳汁在乳房内淤积，无法顺畅的排出；另外产后妈妈如果不重视乳头保养，乳头皮肤破损会直接使乳头的皮肤的抵抗力下降，这种情况也容易造成乳汁淤积，甚至是导致细菌的入侵，从而引发乳腺炎；一些乳头内陷或者是有其他乳头发育不良的产后女性，也容易患上乳腺炎。

乳腺炎的预防

1.穿好哺乳胸罩

月子里乳汁会充盈在妈妈的乳房里，这时候妈妈的乳房不仅饱满，还会因为有过多的乳汁而造成下垂，有时候乳汁还会静悄悄的从乳房流出。为了保护好乳房，宝妈应该穿着尺码合适的哺乳胸罩，购买时最好选择不带钢圈的哺乳胸罩，因为钢圈很容易挤压到妈妈的乳腺反而容易引起乳腺炎。

2.尽量保证排空

给宝宝喂奶时，要先让宝宝把一侧的乳房吸空，再接着吃另一侧。千万不要两侧乳房频繁交替喂奶，否则乳房里残留的乳汁就容易造成乳腺炎的发作。如果妈妈奶水过于充沛，宝宝只吃一边就可以吃饱，那么另一边乳房的乳汁也一定要手动排干净，否则滞留在乳房里形成硬块，最容易引发乳腺炎。

3.喂养姿势要正确

给宝宝喂奶时要注意辅助宝宝，让他能含住大部分乳晕而不是仅含住乳头，否则很容易造成乳头皲裂，而皲裂的缝隙里容易繁殖细菌，细菌一旦进入乳腺管就会造成急性乳腺炎。每次喂完宝宝之后，妈妈要用清水擦洗乳头，让乳头保持洁净。

4.护理好乳头伤口

妈妈的乳头上一旦出现伤口，要及时的对伤口进行消毒护理。比如在伤口处涂抹硼酸软膏，如果伤口迟迟不愈合，喂奶时有剧烈疼痛，可以暂停直接给宝宝哺乳，而是改为使用吸奶器将奶水吸出喂给宝宝，并利用这一段时间，抓紧护理治疗乳头。如果症状较轻，可以在喂完奶之后，将乳头清洗干净，再使用硼酸棉对乳头进行消毒，最后使用纱布将乳头盖好。

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