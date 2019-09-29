宝贝出现这四个表现，说明能辨别妈妈了

刚刚出生的宝宝是没有办法认出妈妈，但经常跟妈妈接触，宝宝开始熟悉妈妈的味道、声音。等到宝宝有四个表现，说明宝宝已经能认出你了。

1.妈妈抱就不哭了

宝宝哭了，家里人会立即将宝宝抱在怀里哄，却没有什么效果。但只要妈妈一抱就立马不哭闹了，变得安静乖巧。这是因为妈妈在抱着宝宝的时候，宝宝能感觉到妈妈的心跳，感觉到安心，这说明宝宝已经能认识妈妈了。如果宝宝还不能分辨出妈妈，也就不能认得妈妈的怀抱。

2.一直盯着你看

由于没有出生前，宝宝一直呆在羊水当中，出生以后视力也是模糊的，根本看不清周围的人或者事。等到3-4个月之后，宝宝视力有了进一步的发育，逐渐能看清这个世界。妈妈长时间在宝宝面前，宝宝第一个看清楚记住的就是妈妈的脸，如果宝妈发现宝宝一直盯着你看，那就说明宝宝已经能辨别出你了。

3.时刻都离不开你

有些宝妈发现只要自己离开宝宝，就会立即哭闹。这说明宝宝已经能认识妈妈了，并且已经了解妈妈是自己最亲近的人，只有呆在妈妈身边，才能有安全感。所以一旦妈妈离开宝宝太久，宝宝就会感觉害怕，所以才会哭闹不止。

4.看到你就会笑

刚刚出生的宝宝，虽然会笑，但也只是偶尔的，并不是真的开怀大笑。当宝妈抱起宝宝，他看到你后，就会绽放笑容，这说明宝宝已经认识你了。宝宝与妈妈有一种天然的联系，跟宝宝的互动，会让宝宝感觉到开心，所以才会对着妈妈笑。

宝宝在生长的每个阶段，都会有不同的表现，宝妈要学会跟宝宝进行互动，千万不要因为宝宝不认识而不进行互动。互动多了，宝宝自然也就知道你了，亲子之间的感情也变浓了。

陪伴是最好的告白，在宝宝成长期间，宝妈可以仔细观察宝宝每天的变化，用手机将他记录下来，只要出现上面几个表现，说明宝宝已经能辨别出你了。等到宝宝长大，拿给他们看，让宝宝知道妈妈是多么的爱自己。

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