宝宝皮肤易过敏，预防还需注意这四点

其实很多时候，宝宝皮肤容易过敏和护理不当有关，宝宝的皮肤比较娇嫩，对于很多物质都比较敏感，皮肤的磨损、长时间处于潮湿环境，都容易导致宝宝皮肤过敏问题的出现。那么在平时的生活中，关于帮助宝宝预防皮肤过敏的问题，家长需要注意哪些事项呢？

1.做好防晒工作

虽然说宝宝经常晒太阳可以促进钙的吸收，有利于宝宝的成长，但是阳光中的紫外线同样会伤害宝宝的肌肤。所以说带孩子晒太阳要选在固定的时间，晒的时间不宜过长，如果是要带孩子外出，一定要给孩子涂好防晒产品。

注意一定要选择婴幼儿专用的防晒护肤品，如果仅仅是使用一些普通的防晒品，其中的化学物质反而更容易导致孩子的皮肤过敏。而专门为宝宝们设计的防晒润肤露，其中并不含有有机化学剂，防晒功能还比一些普通的防晒品更强。

2.保护好表层肌肤

衣物尿布是和宝宝表层肌肤长期接触的物品，所以这类物品建议家长选择棉质的、柔软的材质。在给宝宝洗澡后，需要带宝宝的全身涂抹粉质细腻的经过高温消毒处理的爽身粉。

在涂爽身粉的时候，要重点涂抹孩子身上的褶皱处，这样才可以帮助孩子吸收湿气，防止痱子和尿布疹等问题的发生，在让孩子肌肤保持干爽的同时又能够减少肌肤的摩擦，降低了宝宝肌肤受损的几率。

平时还要注意防止细菌感染，宝宝的肌肤，保护好宝宝肌肤表层的酸性保护膜，就可以很大程度上预防孩子肌肤过敏。

3.购买婴儿沐浴产品

婴儿沐浴用的护肤品一定要选择专门为婴幼儿所设计的产品，这类产品成分纯净温和，不仅可以帮助宝宝们彻底清洁肌肤，还可以在孩子的肌肤表层留下保护膜，滋润肌肤的同时，还可以抵御细菌的侵袭。

4.选用温和的润肤霜

宝宝的肌肤非常稚嫩敏感，对于干燥的环境几乎没有抵御能力，所以家长在气候干燥时，就很有必要给宝宝涂抹润肤霜。选择润肤霜时，要注意查看润肤霜的成分表，首先需要是婴幼儿专用的产品，拒绝香料酒精这些成分。

孩子所使用的润肤霜品牌不应经常更换，否则孩子肌肤需要经常对不同的护肤品做出适应调整，对孩子的肌肤来说也是一种伤害。给孩子涂抹滋润又温和的润肤霜，可以在孩子皮肤的表层留下保护膜，滋润保护孩子的肌肤。

家长如果能做好以上4点宝宝的肌肤，一定会滑滑嫩嫩，再也不用担心皮肤过敏问题的发生了！

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