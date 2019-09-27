如何平衡大宝和二胎？这是我见过最好的答案

二胎话题又双叒叕上了微博热搜，这次事件的主人公是一位6岁的女孩。

这位小女孩家住武汉，她的妈妈梁女士最近发现她视力下降十分严重，甚至有时候走楼梯都能摔倒。于是梁女士带着女儿去医院检查视力，发现她视力居然只有0.15。更令人吃惊的是，经过检查，医生表示女孩的眼睛没有问题，属于“癔症性眼盲”。

什么叫“癔症性眼盲”呢？

简单来说，就是小女孩得的是心病，是心理方面的问题。

原来，梁女士生了二胎，在弟弟出生后，大女儿自觉受冷落，很委屈，于是想要引起父母的注意，就通过故意摔跤等方式来得到父母的关怀，不愿意看到父母的注意力全部集中在弟弟身上。

热搜里的小女孩已经很懂事了，性格也很温柔，她知道自己不该向父母抱怨，也难过得无法自已，才会出现“癔症性眼盲”。

知道真相后的网友们，也都觉得十分心疼，还有很多感同身受的网友表达了自己的观点。

我们常常希望家有二胎的父母可以做到一碗水端平，然而，在现实生活里，父母总是难免会存在偏心的现象，甚至有时候连自己都没有意识到。

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之前有一档亲子综艺，梅婷和女儿的故事令人印象深刻。

在节目中，梅婷带着刚出生不久的小儿子阳阳回家，新手姐姐快快很开心地迎接了他们。但是随着时间的推移，快快开始出现了负面情绪，因为她发现妈妈所有的爱和注意力似乎全都给了弟弟，都快要忘记了自己的存在。

不仅如此，在自己接近弟弟，想要看看他的时候，妈妈竟然做出了防御的下意识动作。快快渐渐觉得自己受到了冷落，妈妈不爱自己了，而造成这一切的原因就是突然出现的弟弟。所以她对弟弟开始产生了敌意，排斥，甚至出手打弟弟。

在节目组问快快喜不喜欢弟弟的时候，快快斩钉截铁地回答道：“不喜欢。”

但是这一切在妈妈梅婷看来，只是小孩子反复无常的表现而已，并不觉得值得自己在意。

殊不知，这些不经意的忽视会在孩子心中埋下伤痛的种子，有些伤痕直到成年也无法痊愈。

父母的偏心行为伤害的并不只是不受偏爱的孩子，被偏爱的孩子也同样会受到影响。

孩子是很敏感的，随着年岁渐长，他会明白自己是被偏爱的，有的会产生对兄弟姐妹的愧疚之情，有的会养成唯我独尊的跋扈性格，也有的会在将来走上社会时，无法接受他人和父母对待自己的态度落差而产生心理问题，影响自己的一生。

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其实二胎家庭的问题，在二胎出生前就已经产生了。

记得之前微博上流传过这样一个视频，视频中的男孩一边哭一边控诉：

“妈，我今儿就把话撂这儿了，你要是敢生二胎，我就敢死！”

“我不想要弟弟妹妹，你们把爱分给弟弟妹妹更多，就不爱我了！”

当时很多人对此只觉得哭笑不得，但是将孩子将话付诸行动的时候，就没有人能再笑出来了。

肖女士和丈夫王先生家境尚可，想再生一个孩子，给女儿添个伴，于是两人认真备孕，终于怀上了二胎。但是，意料之外的情况发生了。

和很多想要二胎的父母一样，肖女士和王先生设想的画面是这样的：两个孩子互相陪伴，一起成长，在人生路上互相帮助，一家四口其乐融融。

但是，现实不是想象，对于即将到来的二胎，13岁的女儿雯雯表现了极大的抵抗情绪。

在此之前，雯雯一直是家中的“小公主”，深受父母宠爱，在她知道自己要成为姐姐后，性格变得十分骄横。随着肖女士怀孕时间的增长，雯雯的抵触情绪也越来越大。在家乱摔东西发脾气，雯雯还威胁父母说自己要逃学、离家出走、不中考甚至跳楼，并且因为这事，雯雯半夜经常不睡觉，成绩也退步了不少。但是雯雯的话并没有引起父母的重视，大家都觉得只是孩子一时气话而已。

真正令肖女士和王先生重视这件事的契机是，肖女士在女儿的房间里发现了锋利的刀片，并且在女儿手臂上发现了刀痕，有的都已经结痂了。被吓到了的肖女士和王先生赶紧和雯雯深入交流，但是无论夫妻俩怎么努力，雯雯的态度都不曾松动：如果你们生二胎，我就自杀。无奈之下，肖女士只好终止妊娠。

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原本是想给大宝添个伴，到最后却逼得大宝自我伤害或持刀相向，二胎家庭究竟该怎么做，才能让孩子相亲相爱呢？

其实造成二胎家庭悲剧的原因也很简单，原本父母的爱只属于自己，却平白无故被别人分去了一半甚至更多，大宝的崩溃显而易见。

因此，要想让大宝和二胎相亲相爱，健康成长，身为父母一定要尽力做到平衡，绝不冷落忽视任何一个孩子。

在决定要二胎前，父母要和大宝充分沟通，让大宝认识到有个孩子陪自己一起成长，是一件值得开心的好事，弟弟或妹妹是和自己一起成长的小伙伴，而不是竞争对手。

即便有了二胎，父母还是一样会爱自己，不会忽视自己。

在二胎出生后，要遵循这几个准则：

1.给大宝二宝平等的爱

千万不要认为大宝就该让着二宝，身为家长，不能让孩子感到大人偏袒某一方。

2.调动大宝的积极性

大宝比二宝年长，能力也更强，父母可以多夸奖大宝很会照顾二宝，让大宝感受到当哥哥、姐姐的骄傲，自发地承担起这个责任。

3.留给大宝单独陪伴的时间

不要让大宝感到受冷落，父母应该抽出一定的时间单独陪伴大宝，让大宝感觉到自己还是独一无二的。如果二宝还离不了妈妈，也可让爸爸抽空单独陪陪大宝，给大宝一些专属时间。

切记！千万不要比较两个孩子。

每个孩子都有自己独特的性格和优点，身为家长应该看到他们各自的长处，而不是拿一个孩子的短处去和另一个孩子的长处作对比，这样会导致孩子心理失衡。

英国评论家戴维· 弗罗斯特曾说过：“当你只有一个孩子时，你是一个家长。当你有两个孩子时，你就是一个裁判。”

家有二胎，父母一定要平衡好大宝和二宝的关系，这样才能让两个孩子健康长大。

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