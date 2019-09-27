身价千亿的老公婚内出轨，有多少女人能像她一样优雅转身

面对老公出轨，女人会做出不同的反应：有的人和老公打起离婚官司各种撕X，有的人当街殴打小三，还有人选择了自杀。而她面对身价千亿的老公出轨，做出的反应值得所有女性学习。

1

贝索斯离婚了。

1月9日，贝索斯和前妻麦肯齐在推特上宣布离婚。

4月初，两人再次发布声明，宣布已经完成财产分割和离婚手续。

25年的婚姻关系正式宣告结束。

贝索斯何许人也？

他是全球最大网上书店亚马逊的创始人，并于18年超越比尔·盖茨，以净资产1120亿美元首登首富之位。

离婚的消息来得猝不及防。

要知道，就在几个月前，贝索斯和妻子还是众人眼中的模范夫妻。一直以来，贝索斯也是以好丈夫好爸爸的身份示人，还曾公开表示“洗碗是我做的最性感的事情”。

更令人大跌眼镜的是，有人指出，贝索斯离婚是因为出轨已婚女主播桑切斯。

好老公人设瞬间崩塌，婚内出轨的丑闻更是让贝索斯的形象一落千丈，甚至有花边小报将贝索斯和桑切斯的私密聊天内容刊登了出来。

网上的吃瓜群众们将这场离婚风波称之为史上最贵的离婚案。毕竟贝索斯的财富几乎都是婚后财产，真要按美国法律来说，妻子麦肯齐能够分得一半。

据相关统计数据，贝索斯的净资产共计1370亿美元，如果对半分配，麦肯齐能分得近700亿美元。贝索斯的财富也将瞬间缩水，首富地位肯定不保。

吃瓜群众们纷纷预测，一场最贵的财产官司即将开始。搬好了板凳，相约围观豪门撕X大战。

谁知麦肯齐是个不按常理出牌的女人，吃瓜群众预想的撕X大战还未上演就已落幕。

麦肯齐与贝索斯私下达成协议，把《华盛顿邮报》和私营太空探索公司“蓝色起源”的所有权益留给贝索斯，自己保留与贝索斯共同持有的亚马逊股份中的25%，估值约为360亿美元。

根据这样的财产分割协议，确保贝索斯牢牢掌握对亚马逊的控制权，也依旧是资产千亿美元的世界首富。

作为和贝索斯共过患难、一起创业的合法妻子，麦肯齐有资格也有能力让贝索斯元气大伤，让小三声名狼藉。

但是，她轻轻地一挥衣袖，从25年的婚姻中抽身离去，没有怨怼，没有互泼脏水，带着自己应得的财产，用潇洒的背影向世界宣告：“没有哪个男人，值得我去争去抢！”

从容不迫、处变不惊、优雅得体，这是麦肯齐留给大家的印象。

其实，麦肯齐的性格，在与贝索斯相遇之初就已有所显露。

要知道，这段感情的主动方可是麦肯齐。

婚后，贝索斯萌生了创业的念头，麦肯齐也是积极支持，一起白手起家。不曾吃过苦的她也曾在简陋寒酸的办公室、在地下室改造的仓库里辛苦奋斗。

亚马逊逐渐壮大之后，她又果断退出，一边亲力亲为养育4个儿女，一边重新拾起笔，继续追逐自己的作家梦。

麦肯齐，她有自己的人生梦想和规划。

也许，抛开首富之妻的身份，她更能活出自我！

2

爱你的男人，不需要你去争。

不爱你的男人，不值得你去争。

因为争到最后，最受伤的可能还是你自己。

曾经在网络上闹得沸沸扬扬的真实事件：一男子与员工好上，还让小三有了身孕，甚至想把小三带回家中。

妻子无法接受，拉着小三想要跳楼，谁知男子选择拉回小三，没拉妻子，绝望的妻子从28楼跳下，当场身亡，留下两个可怜的孩子。

去年9月10日，曾有“上海第一美女”之称的沈丽君跳楼自杀。

曝光的遗书里，她控诉8年来一直忍受丈夫的出轨和冷遇，还被小三逼宫，让身患癌症的她走投无路，才选择了轻生。

（节选）

消息传开后，众人纷纷惋惜。

其实，她有无数次机会，可以离开这段冷漠无情的婚姻。但是她没有，她一直在退让，一直在忍，直到忍无可忍，她选择了轻生。

她也不是没有养活自己和孩子的能力，就算曾为婚姻自折双翼，想要在娱乐界复出也不是难事，最起码有让自己生活无忧的能力。

哪怕最后还是查出了癌症，她也为自己好好活过了，总好过在千疮百孔里的婚姻里以泪洗面。

娱乐圈里，王菲和李亚鹏被戏称为离婚典范。两人结婚8年，最终由王菲提出离婚，李亚鹏虽然还爱王菲，却也选择了放手。

一个潇洒，一个豁达，一别两宽，各生欢喜。

而后王菲和谢霆锋旧情复燃，如今李亚鹏也公布了新恋情。这也许是他们最好的结局吧！

3

其实很多纠缠不休，都是源自于不甘心罢了。

于是有了妻子和小三当街厮打、扒衣服、扇耳光。

有了妻子带着女儿跳楼，女儿哭着喊：“妈妈，我不要，妈妈，我不想死”。

就在刚刚我准备写文章的时候，看到一则新闻，事发于5月29日，一男子杀害前妻后，携子跳楼。下面的群众焦急地喊他别跳，孩子被吓得死死抱住爸爸不敢回头，可这些没能阻止爸爸，他还是抱着孩子一跃而下……

当婚姻走到尽头，体面地分开，未必不是好事。

苦苦纠缠，互相指责，伤人的同时，也是伤己。

作家李月亮分享过一个女读者的故事。

孩子两岁时，这个女读者的老公出轨了。

她哭过闹过，一把鼻涕一把泪地求他回归家庭。老公嘴上答应，背地里却跟小三如胶似漆。

两人经常吵架，可是这位女读者却不愿离婚，一是不想孩子受到伤害，二是源于她的不甘心，三是担心离婚后的生活不好过。

就这么耗了三年，谁也别想好过！

三年后，她终于心力交瘁，无法继续忍受这段婚姻，很快和老公办理了离婚手续。

又是三年过去，她遇到了一个爱她宠她的男人，结了婚，还怀了二胎。

回想耗在前一段婚姻的那三年，她才觉得自己太傻，平白无故糟那么多心，实在不值得！

4

古装大剧《知否知否，应是绿肥红瘦》里，赵丽颖饰演的盛明兰，虽然外表柔弱，内里却聪慧冷静。

剧中，她也说了不少至理名言。

“眼睛是长在前面的，就应该向前看。来这世上一遭，本就应该好好过日子的。”

“若为了在男人面前争一口饭吃，反倒把自己变成面目可憎的疯婆子，这一生多不划算。”

“既入穷巷，就应该及时掉头才是，不可等一世消磨，悔之晚矣。”

对待感情，她也当断则断，胸襟气度连齐小公爷也望尘莫及。

每一段感情或婚姻，都是在白头偕老的憧憬中开始的。但是，没有人能保证所有感情、婚姻都能走到最后。人不可能一成不变，事情的发展也不可能永远如你预期。

当婚姻还有存在的价值，或可如马伊琍说的那般：且行且珍惜。

若是婚姻已经让两人甚至是孩子如同困兽一般，疲惫痛苦，勇敢地结束它，对所有人都好。

被没有未来的婚姻折磨得面目狰狞，才是对自己最大的辜负！

就像明兰所说的，人应该向前看。

不执着于过往，不恋战于失去，与其折磨自己，虚度时光，不如收拾好自己，重新开始。

生活，还在继续。

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