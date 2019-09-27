小家伙发烧能吃螃蟹吗？这里有答案

很多孩子因为家庭饮食习惯，特别爱吃螃蟹。但是吃螃蟹也有讲究，有些人就不可以吃。比如正在发烧的孩子，以免病情加重。下面我们来了解下相关知识。

什么情况下孩子不能吃螃蟹

1. 不到一岁的孩子

一岁以下的孩子，消化系统还在发育阶段。这个时候吃螃蟹，容易引起消化不良和海鲜过敏。随着孩子的成长，消化系统也在逐渐完善，在一岁之后，可以适当接触。

2. 肠胃功能较虚弱的孩子

螃蟹属于寒性食物，也是异性类蛋白类食物。如果孩子肠胃比较虚弱，或是腹泻最好不要吃螃蟹，以免增加肠胃负担，引起或加重腹痛腹泻。

3. 海鲜过敏的孩子

如果宝宝是过敏体质，那么不建议让他吃螃蟹，以免因为海鲜蛋白造成起疹子甚至腹痛、气喘等。

4. 发烧的孩子

孩子感冒发烧期间消化能力较弱，而螃蟹又不易消化，所以也不提倡吃螃蟹，不然可能会加重病情。

孩子发烧怎么办

1. 多喝白开水

孩子发烧时会呼吸较快大量出汗，使得体内丧失大量水分。这个时候要让孩子多喝白开水，不仅能够补充水分，还能促使毒素通过尿液排出。

2. 少穿衣服

很多父母在孩子发烧时，会把他们捂得严严实实，这样的做法是错误的。孩子发烧时会不停发抖，这并不是说他们很热，而是因为体温急剧上升后导致的痉挛。父母应该做的是适当减少孩子的衣物，帮助孩子散热。

3. 采用物理降温法

在帮孩子降温时，父母可以用20℃-30℃的冷水将柔软的毛巾浸湿，之后将毛巾拧干，叠好放在孩子的前额上。也可以采用温水擦拭或温水浴的方法。

总之，螃蟹属于寒性食物，孩子吃螃蟹时一定要注意。以上是孩子什么情况下不能够吃螃蟹以及孩子发烧时的护理办法，希望对大家有帮助。

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