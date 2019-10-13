get孕育优质宝宝妙招，别错过!

现在很多人选择晚婚晚育，可女性最佳生育年龄为24-29岁。如果大家想要改善生育质量，降低大龄女性怀孕的风险，“打造”优质宝宝，那在孕前可要先做检查。那么，孕前检查需要特别留意哪些项目呢?

检查鉴别是否患有遗传性疾病的项目

想要孕育一个健康的宝宝，夫妻双方需要做完整的遗传咨询。

习惯性流产的女性，或者家族中有1个以上患有智障、先天性发展迟缓等疾病建议孕前做染色体检查。当然，遗传性疾病的种类很多，如果想进一步确认自己是否患有遗传性疾病，可以在专业医生的指导下进行检查。

确保孕期安全度的项目

1.自体免疫性疾病

最常见的自体免疫性疾病其中就有红斑性狼疮。这种疾病在平常不会表现出严重症状，但女性一旦受孕就容易出现嗜睡、发烧、疲惫等现象，还可能影响肾脏，甚至合并子痫前症，或因为免疫力下降导致羊膜破损。所以如果女性患有这种病，在孕前一定要控制好病情。

2.高血压、糖尿病

如果女性患有这些慢性疾病也应在孕前控制好病情。否则高血压严重会使得孕妇子宫和胎盘血流量不足，可能导致早产或流产问题。至于糖尿病患者，孕前应控制好血糖，如此才可以确保孕期安全。

3.甲状腺机能亢进

患有甲状腺机能亢进的女性受孕前如果不将病情控制住，多多少对胎儿和孕妇都会有影响。因为即使在孕期也需要不间断用药，而这些药物可能会导致流产、死产的几率增加。此外，新生宝宝体重也会偏低，而妈妈孕期出现心脏衰竭、妊娠毒血症等问题的几率也会身高。

检查鉴别是否患有传染性疾病的项目

1.梅毒

梅毒是一种传染性疾病。孕妇一旦患有梅毒会传染给胎儿，可致死胎、流产等。即使宝宝顺利出生，其也可能感染梅毒。因此，高危险群妇女最好孕前做好检查和治疗。

2.德国麻疹

如果孕早期感染德国麻疹，生下的宝宝出现先天性缺陷的几率非常高，比如听障、视障、先天性心脏病等。德国麻疹疫苗的有限期是10年左右，大家如果不放心孕前做好检查下自己体内是否有抗力。若是刚注射，那么3个月内应做好避孕措施。

3.水痘

如果孕妇感染水痘病毒，特别是孕8—20周，这可能会导致胎儿畸形，比如脑部钙化、手脚发育不全、小头症等问题，还可能影响孩子的智能发育。所以想要孕育健康的宝宝，最好孕前先确实自己是否有抗体。

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