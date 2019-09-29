想躲开妊娠纹？这三招很有用

怀孕后，很多准妈妈的肚子上长出了奇怪的纹路，看着自己肚子上一条条的妊娠纹，忍不住把自己想象成了花皮西瓜，可是这些妊娠纹是怎么出现的？今天这篇文章，就跟大家好好讨论这个问题：

妊娠纹出现的原因

其实对于准妈妈来说，除了肚皮上会出现妊娠纹，大腿、胸部也是妊娠纹的高发地带，总体来说有三大因素可导致妊娠纹的出现：

1.体重因素

实际上，皮肤上出现的妊娠纹是皮肤扩后的“杰作”，怀孕期间部分准妈妈体重增长迅速，导致皮肤弹力纤维变得越来越脆弱，过度的伸张牵拉使弹力纤维断裂，造成纹路的出现。

2.基因因素

容易长出妊娠纹的准妈妈其细胞中，可以帮助细胞增加弹性以及帮助细胞修复的蛋白质含量略低，而缺乏这种蛋白质皮肤的恢复就会受到影响。

3.年龄因素

有研究表明，产妇的生育年龄越低越容易长出妊娠纹，20岁和30岁的产妇相比发生妊娠纹的几率明显偏高，由此可见，低龄生育也是引发妊娠纹的重要因素。

如何预防妊娠纹

妊娠纹长在肚皮上，不仅难看，还会让准妈妈产生不适感，让准妈妈的皮肤刺痒难耐，那么有没有什么办法可以预防妊娠纹呢？

1.使用专业的防护产品

现在市面上已经有了针对预防妊娠纹产生的妊娠霜，可以经常用妊娠霜涂抹腹部，大腿，胸部，这些易出现妊娠纹的部位。除了妊娠霜之外，常见的保湿乳液、橄榄油在怀孕期间经常涂抹加以按摩，使其彻底滋润表皮，增强肌肤弹性，同样也可以起到预防妊娠纹的作用。

2.肌肤保养从孕前开始

孕前准妈妈就要有预防妊娠纹的意识。平时可以按摩腹部，注意增加胶原蛋白的摄入，这些方法都可以提高肌肤活力，让肌肤拥有更强的修复能力。

3.控制好体重

不少准妈妈孕期出现妊娠纹，是因为体重增长过快，短时间内发胖皮肤纤维很难承受这种膨隆，让妊娠纹的出现愈演愈烈。因此孕期准妈妈切忌狂吃大补，要合理饮食，让体重合理增长。

准妈妈要注意的是，妊娠纹在产前的一个月特别容易出现，一定要多加警惕哦~

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