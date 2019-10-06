结膜炎来扰，小孩子视力会受影响吗？

假如宝宝成长过程中患结膜炎，会不会影响孩子的视力?事实上，患结膜炎的原因不一样，对宝宝视力会有不同的影响。

如果宝宝是由于没有得到及时治疗或因为某些细菌比如绿脓杆菌感染而患上结膜炎的话，很容易使宝宝的视力受到影响。如果是因为细菌、感染等原因患上结膜炎，通常对宝宝的视力是不会有太大的影响。

结膜炎对宝宝视力及其它方面的危害

1. 视力下降

一般来说，过敏性结膜炎在短时间内可以痊愈，对宝宝的视力不会有太大的影响。但是少数情况例如角结膜炎和特应性结膜炎，可能会导致角膜炎并发症，严重时甚至可能导致宝宝失明。

2. 引发其他过敏性疾病

如果宝宝是过敏体质，那么除了过敏性结膜炎，还可能患上过敏性鼻炎、过敏性哮喘等其他过敏性疾病，影响宝宝身体健康。

3. 降低宝宝和家人的生活品质

如果宝宝得了结膜炎，往往会出现瘙痒、水肿和疼痛等情况。这些症状都会严重影响到患儿的心理和生活，以及患儿及其贾主任的生活质量。

预防宝宝患结膜炎的方法

1. 定期检查身体

爸爸妈妈应该定期带宝宝去医院体检，或察觉宝宝身体有异及时就医。一旦发现宝宝患了结膜炎，应配合医生严格隔离，积极治疗。

2. 加强公共场所卫生管理

结膜炎高发期，爸爸妈妈尽量不要带宝宝去公共浴室以及游泳池等公共场所。

3.定期消毒

如果自己家里有人患有结膜炎，那么患者的脸盆、脑筋等要进行严格消毒，避免让宝宝接触。

3. 注意个人卫生

爸爸妈妈要帮助并教导宝宝勤洗手，不用手揉眼，不用公共用具。

4. 合理选择眼药水

如果爸爸妈妈怀疑宝宝得了结膜炎，不要随便买眼药水进行治疗，这样很可能会耽误宝宝的治疗时间。建议尽早带宝宝去医院检查，并且依照医生的建议，合理选用眼药水。

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