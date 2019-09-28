剖腹产后做好这几点，身体恢复得快！

有的准妈妈因为情况特殊，需要进行剖腹产，虽然剖腹产的疼痛度要比顺产好一些，但剖腹产手术会留下伤口，恢复起来也比较难。如果新妈妈想要尽快恢复，最好做到下面几点，以免落下病根。

1.调整宝宝吃奶姿势

剖腹产后，妈妈的身体会变得虚弱，子宫收缩能力也比较欠佳。这时候要多给宝宝喂奶，通过吸吮刺激子宫收缩，减少子宫出血情况。但剖腹产后，宝妈腹部伤口需要很长一段时间才能愈合恢复。新妈妈在喂奶姿势上要及时作出调整，不要将宝宝横抱在身上，这样会压到伤口，最好采取侧躺的姿势。休息时，宝妈也要注意，千万不要压到伤口，以免造成感染。

2.保持身体清洁干净

不管是剖腹产还是顺产，子宫都会排出恶露，因此，宝妈要做好身体清洁工作。由于剖腹产后的三天孕妈会明显感到疼痛，起床也比较困难，建议在这段时间，宝妈要穿容易穿脱的衣服，内裤上贴上姨妈巾。内衣穿棉质的，垫上吸收容量大的防溢乳垫，这样可以避免乳汁弄到衣服上面，宝妈也能好好休息。

在剖腹产后的一个星期不建议洗澡，以免造成伤口感染。等到伤口结痂之后，贴上伤口防水贴然后再洗澡，避免伤口受到感染。这段时间可以先让老公或其他家人帮忙擦拭身体。

3.产后少吃止疼药

剖腹产手术医生都会打麻药，让新妈妈感觉不到疼痛。等到药效过去，痛感就明显了。因此，部分新妈妈会选择服用某些药物缓解疼痛，但这对母乳会造成不小的影响。建议产妈要少服用止疼药。如果感觉到疼痛，可以使用毛巾包着冰袋放在伤口处，这能起到止疼止血的效果。

4.产后要留院观察

剖腹产伤口愈合速度比较慢，需要观察一周左右时间，如果中间发生感染情况，医生也能尽快采取处理措施。

相比顺产，剖腹产妈妈更要好好护理，因为这关系后期身体恢复情况，万万不可大意！

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