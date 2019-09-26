女子组织上百名孕妇赴美生子 赚足300万

据外媒报道，9月17日，在美国圣塔安娜联邦法庭上，中国女子李冬媛对其组织数百名孕妇赴美产子的指控表示认罪。

组织中国孕妇赴美产子，女子当庭认罪

9月17日，美国加利福尼亚中区联邦地区法院网站发布一份案情通报称，李冬媛承认串谋移民欺诈和签证欺诈两项罪名。据了解，李冬媛曾在加利福利亚州开办月子中心，帮助多名中国孕妇赴美生子，以便让孩子拥有美国国籍。

通报中写道，李冬媛拥有一家名为“优孕月子度假会所”的公司，在2013年到2015年3月间，她通过这家公司帮助多名孕妇（大部分来自中国）赴美生子。据悉，在这起案件中，共有19人遭到指控，李冬媛是第一个认罪的被告。

两年获利300万美元，最高可被判15年监禁

据起诉书显示，“优孕月子度假会所”宣称，有超过500名中国孕妇接受过他们公司提供的“生育旅游”服务。据悉，李冬媛在尔湾准备了20套公寓给孕妇居住，每名孕妇需向她缴纳4-8万美元不等的费用。在两年里，她收到来自中国的汇款共计300万美元。在服务客户时，这家月子中心会告诉孕妇们怎样躲过美国移民管理并掩盖自己怀孕的事实。

17日发布的通报称，依照认罪协议，李冬媛同意缴纳逾85万美元、一栋价值大于50万美元的房子和数辆奔驰汽车。因为涉嫌组织犯罪，李冬媛最高可被判处15年的有期徒刑。据悉，她的量刑听证会将在12月16日召开。

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