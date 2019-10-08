娃就爱抱着小毯子睡，这般“恋物”要管吗？

随着宝宝一天天长大，妈妈们越看越喜欢，然而各种烦恼也层出不穷。比如宝宝特别喜欢某个东西，总是爱不释手甚至寸步不离，这个东东可能是一件小毯子、一个小玩具……这到底是为什么?是否该纠正呢?

最近，闺蜜正在为自家7岁娃依恋一小毯子的事忧愁。就是很普通的法兰绒小毯子，但孩子离不开，每天不摸着其中一个角就没法睡。闺蜜觉得好笑的同时，又担忧孩子的这种行为一直戒不掉会对未来生活会有不好的影响。

其实，很多家长跟达妈反映过这个问题。不过，孩子们各有所爱，有的得闻着枕巾的气味，有的离不开一个玩偶，有的必须摸着宝宝的乳房或耳朵才能睡……

其实啊，对于宝宝来说，这些个心头爱都是“妈妈替代品”，在幼儿心理学上就叫做“过渡性客体”。而可以宝宝这一行为可以称之为“恋物”。下面我们展开来具体说说。

宝宝为什么会恋物?

简单地说，宝宝这是为了寻求安全感。

为什么会这样呢?因为啊宝宝成长到了一定阶段慢慢懂得妈妈并不是时刻都能陪在自己身边，一时难以适应就会找一个提供心理安全感的依靠。特别是到了晚上，宝宝会非常不安，这个时候这个东东显得非常重要。

宝宝一般对那些物品迷恋?

通常，一些比较柔软的东西更容易受宝宝青睐，因为它们好把玩，好控制。比如乳房、奶瓶;手指头、玩具或拳头;盖的小被子;毛绒玩具、毛巾等柔软的物品;照顾者身体的某一部分，比如头发、耳朵等。

宝宝恋物是缺爱吗?

经常看到一些文章有诸如这样的表述“宝宝恋物，比如常抱着小毯子，是因为缺乏母亲的关怀，没有安全感……”

不少妈妈看了上述言论自责不已，觉得自己这个当妈没能一直陪着宝宝太不尽职了。在达妈看来，为人父母当然要多陪伴宝宝给予他安全感，但把原本的正常的心理现象写成“苦情戏”也太过了。

事实上，宝宝使用“过渡性客体”是再正常不过的一种心理行为，和亲子关系以及质量并没有直接关联哦~

如何看待的恋物行为?

不知道大家看过动画片《幸福是一条温暖的毛毯》?动画片中，莱纳斯超爱一条毛毯，而大家都希望他戒掉。

莱纳斯的姐姐尝试了很多“强行的”的方式，包括把毯子锁起来、埋在土里，甚至做成风筝放飞了。失去小毯子的莱纳斯的心情可想而知，伤心又无助，以至于夜不能寝……之后，他千辛万苦终于找到小毛毯，尽管他几经蹂躏已经破败不堪的“我的毯子，我美丽的毯子，它撕破了，潮湿了，但它是我的。”

动画片的最后，莱纳斯表示“我需要我的毯子，我承认这一点!但看看你们所有的人，你们中间谁没有缺乏安全感?你们中间有谁不依赖某人或某个东西去度过难熬的一天?”

莱纳斯爱的那条小毯子就是非常典型的“过渡性客体”。

那么，这种恋物行为到底要不要戒掉?

千万别强行要求孩子戒掉!因为这么做会让孩子像莱纳斯失去小毯子那样非常不安、焦虑甚至恐惧，甚至会影响他独立。再说，过渡性客体的存在在某一阶段满足了孩子心理发展的需求，对他的成长是必须的，有积极作用。

当然了，如果孩子已经很大了仍然有比较严重的恋物行为，或是影响到正常社交，那么就要注意，可以根据实际情况选择要不要帮助孩子戒掉。

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