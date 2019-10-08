只因同学的一个玩闹，少女今后很可能右耳失聪

意外的发生总是让人那么猝不及防。13岁的女孩心心(化名)因为同学的一个玩笑，右耳突然听不见，而且可能再也不能恢复。

前不久，课间休息时，心心后座的同学拿着一个面包(带有包装袋)拍着玩。突然“嘭”一巨响，包装袋被拍破了。但让人没想到的是，心心被无辜牵连，右耳突然剧痛起来，还伴有强烈的耳鸣声，之后甚至听不见声音了!

事发后，心心被紧急送往当地的人员医院急诊科。经诊断，心心被确诊为爆震性耳聋，恢复几率仅有5成。

心心的耳功能检查结果是中度感音神经性耳聋!而在这次意外发生之前，她的听力一切正常没有任何异常，那么罪魁祸首就是那个被后座同学拍破的袋子。

医生表示，“这属于爆震性耳聋，因为巨响后产生的冲击波会沿着耳道传到鼓膜，最后伤害到孩子的内耳神经，导致听力骤然下降。心心右耳听力恢复的几率只有5成，可能一辈子都治不好………”

警惕爆震性耳聋！

拍破一个包装袋后果竟然这么严重?!对于这个结果，大家可能难以置信，但事实就摆在这里。据悉，虽然爆震性耳聋不常见，但并不罕见。心心就诊的医院每年都会接诊1、2例。

除了爆震源的距离、方向及患者的位置，爆震性耳聋还与患者年龄和个体差异等都有关系。相比常人，老人和儿童更要多注意。这是因为前者内耳功能退化，后者耳部结构发育不成熟，最容易受到伤害。

咱们人体的耳朵比较脆弱，被巨大的声音震了之后会出现一些不良症状，比如耳鸣，这是无法避免的，大家不要太过担心。通常，只要耳膜没有受伤损伤，都不会对身体健康造成什么不良影响。这种耳鸣不会持续太久，多注意休息，在安静的地方多待一会儿就可以了。

但如果耳鸣一直持续，且有听力下降的情况，那说明耳膜受到一些不必要的伤害，此时应及时到当地的医院进行诊治。或是耳朵长期受到巨大声音的震动，那么会对内耳听觉器官的神经末梢造成不良刺激，就有可能导致其听力受损，甚至还会导致耳聋。比如看电话或听音乐时，喜欢把音量开得很大;无论走路还是做功课都戴着耳机，一听就是好几个小时;节假日，在公共场所围观烟花爆竹燃放时，距离太近等等。

做好预防避免爆震性耳聋！

避免爆震性耳聋的最好方式就是预防了。上述列举的不当行为请大家尽量避免。再来，如果孩子处于响声特别大的环境那可以用双手捂住孩子耳朵，并让他张开嘴，或用耳塞、棉球塞在外耳道口，来尽量减少爆炸巨响通过外耳道对鼓膜的强烈冲击和震荡。比如观看烟花爆竹燃放。

另外，最好不要让孩子自己燃放鞭炮，防范于未然。

一旦耳部遭受爆震性损伤，出现剧烈耳痛、持续性耳鸣、听力下降，有时伴眩晕、恶心、呕吐等症状，严重时甚至出现一过性昏迷，脑震荡，两耳全聋，那一定要及时到耳鼻喉科或听力专科进行诊治。一般来说，及早治疗的话，听力康复的机会相对较大，轻者听力经治疗后可恢复会部分恢复。

此外，用发夹等物掏耳朵、中耳炎、药物中毒、外伤、耳周病变等也是损伤孩子听力的常见“元凶”，希望大家都能警惕，保护好自己和孩子的听力。

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