如果你还在哺乳期，这四种食品，我劝你别吃！

作为一个母乳喂养的妈妈，如果你有一个全面健康，均衡的饮食，那么你的奶水一定是高质量的，对宝宝的成长非常有益。不过，在哺乳期间，妈妈们也有些饮食禁忌需要注意，比如下面这些食物就不能吃：

1.酒

长期酗酒会导致母乳供应减少、影响放松反射、把酒精通过母乳传给你的宝宝。酒精也会损害你照顾孩子的能力。此外，通过母乳反复接触酒精可能会对孩子的健康和发育造成危险。

2.高汞海鲜

汞是一种重金属，是地球上天然存在的元素。一种叫做甲基汞的汞存在于鱼中，而且有些鱼比其他鱼含有更多的汞。汞含量高的鱼类包括：鲨鱼、剑鱼、方头鱼等。而过多的汞对你和你母乳喂养的孩子来说是危险的，长期持续接触会对人体有毒。它影响身体的许多部位，包括大脑、神经系统和肾脏。要知道汞中毒甚至可能是致命的。

有研究发现，汞对子宫和婴儿有更大的影响，过多的汞会导致大脑和神经系统发育的问题，从而导致言语、协调、注意力、记忆和学习方面的问题。

3.含咖啡因的食物和饮料

过量摄入咖啡因会给你和孩子带来问题，这里也不只是仅仅指咖啡。咖啡因可以在：茶、苏打、巧克力、能量饮料、头痛药中。

所以，如果你喝了几杯咖啡，一杯苏打水、一些巧克力，咖啡因就会很快地累积起来，而你甚至都不会意识到。太多的咖啡因会导致母乳供应下降。此外，由于咖啡因是另一种进入母乳的物质，过量的咖啡因会给宝宝带来问题，包括：抖动、易怒、睡眠困难、绞痛症状。

4.加工肉和油炸食品

油炸食品和加工过的高脂肪肉类富含饱和脂肪和盐。当你哺乳时，它们不会给你所需的营养。所以，你应该限制食物的摄入量，比如：熏肉、香肠、热狗、油炸食品。高饱和脂肪和盐的食物会导致体重增加，并导致健康问题，包括糖尿病、高血压、中风和抑郁症。饱和脂肪可以提高血液中的坏胆固醇水平，使你患心脏病的风险更高。过多的盐会使身体保持水分，而多余的水会使肾脏更努力地工作，随着时间的推移，它会导致肿胀和高血压。

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